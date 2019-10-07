智慧販賣機進校園 羅文嘉連篇發文槓柯文哲

（中央社記者葉素萍台北7日電）台北市教育局全面規畫智慧販賣機進入校園，引發國小家長疑慮。也是家長的民進黨秘書長羅文嘉連日發文批評台北市長柯文哲這項決策；他說，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉連續多天發文批評柯文哲自動販賣機政策，他今天再度透過臉書貼文指出，越來越多家長反映相同看法給他「明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是，學習人工智慧。」

羅文嘉認為，對自動販賣機廠商言，這是生意，目的是賺錢，絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。教育部早有規定，販賣機不得入校，只有市長與教育局官員，為了掩飾違法以及背後啟人疑竇的過程與動機，才會說要讓孩子學習自動支付與智慧交易。

羅文嘉說，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉昨天也貼文強調，國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業；他說：「如果在每個市民家樓下放一台自動販賣機是不是更像智慧城市？如果在每個市民家樓下裝一支臉孔辨識攝影機是不是更智慧？」（編輯：郭萍英）1081007