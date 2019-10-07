韓國瑜新北競總主委 李乾龍：虛位以待侯友宜

（中央社記者黃旭昇新北7日電）中國國民黨新北市黨部主任委員李乾龍今天表示，不管新北市長侯友宜是否擔任國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部主委，這位子會一直虛位以待。

國民黨副主席曾永權希望執政縣市長任縣市競選總部主委，但侯友宜屢次被媒體詢問這議題時都說，一切以市政優先，唯有加強市政獲市民肯定，才有能力輔選。

侯友宜在新北市新店區主持「108年新北市里環境認證計畫」頒獎典禮後接受媒體聯訪時，提到總統選舉議題及韓國瑜妻子李佳芬昨天在新北的助選行程。

侯友宜表示，選舉過程參選人自有作戰方式，由眷屬支持很正常，理所當然。至於韓國瑜是否請假投入選舉，外界理當尊重與體諒。

至於昨天未與李佳芬見面，他說，「忙於市政，我們就彼此祝福加油打氣」。

李乾龍接受中央社記者訪問表示，無論侯友宜是否接任新北競總主委，會虛位以待不補實，相信愈接近投票日，選情逐漸加溫，侯友宜一定在適當時間挺身而出，展現「強力母雞」姿態助選立法委員參選人、輔選韓國瑜，絕不缺席。

他說，目前很重要的輔選人就是前新北市長朱立倫和侯友宜，兩人也都表明將全力輔選。新北12席立委一定過半，朝「坐7望8」努力；韓國瑜得票目標要超過侯友宜當選新北市長「至少30萬票」。

侯友宜去年得票數為116萬5130票。（編輯：李明宗）1081007