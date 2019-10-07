首爾雙十國慶酒會 唐殿文盼台韓互惠互利

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）國慶酒會今晚在首爾樂天飯店舉行，由中華民國駐韓國代表唐殿文主持，他籲請到場的僑胞和韓國友人繼續協助發展兩國之間更深厚、互惠互利的關係；將近700人參加這場酒會。

在漢城華僑中學校長于植盛率領下，漢高醒獅隊的祥獅獻瑞登台開場，漢城華僑小學校長郭美華率領的漢小合唱團也在鋼琴和小提琴伴奏下，與現場來賓齊唱國歌。漢城華僑中學的電音三太子背上扛著巨幅國旗，猶如「背國旗的人」般，在音樂下跨出輕快逗趣的步伐，博得台下一陣歡呼。

唐殿文致詞時說，台韓同為東亞民主國家，歷史情誼深厚，互動頻繁密切。今年正值大韓民國臨時政府成立100周年，中華民國政府100年前協助大韓民國成立臨時政府，幫助大韓民國獨立建國；100年後的現在，台韓關係持續緊密發展，兩國為共同迎接新的百年，共創繁榮未來，積極推動合作交流。

唐殿文說，台灣的民主社會日益成熟，經濟成就有目共睹，除了致力於經濟發展、維護國內的自由、民主價值，也希望能為國際社會盡一份心力。

他表示，儘管台灣在國際參與上持續受外力阻撓，仍積極為參與世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）大會，在相關領域與國際接軌作出貢獻，包括協助培訓各國醫療衛生專業人員、盡力維護飛航安全，提供近7000萬人次、超過300條客貨運航線服務，連接全球超過140座城市、亦積極推動反洗錢措施，共同打擊跨國犯罪，受到相關組織肯定。

唐殿文籲請在場的僑胞及韓國友人繼續協助台灣及韓國以深厚的歷史淵源及現有的良好互動為基礎，持續發展更深厚、互惠互利的關係。

南韓最大在野黨「自由韓國黨」國會議員、韓台灣議員親善協會韓方會長趙慶泰應邀上台致賀詞：「中華民國對我國民眾而言，可說是一個極其親近的國家，更是今後更應加強敦篤關係的國家，尤其地理位置極為毗鄰，是長久以來以友情與合作來維繫的傳統友邦，兩國間開設直航路線，雙方的地方團體透過姐妹結緣維持深厚的情誼」，重申台韓的友誼彌堅。

執政黨共同民主黨國會議員俞承希上台致敬酒詞後，接受中央社記者訪問時說：「我是大韓民國國會議員俞承希，我熱愛台灣，大韓民國和台灣不論是艱辛或幸福、喜悅或悲傷，一直是並肩同行、分享情誼的好朋友，為大韓民國和台灣之間永久的友情加油！」

趙慶泰在台下與唐殿文夫婦高舉香檳，齊祝中華民國國運昌隆，台韓友誼長存。

趙慶泰、俞承希、巴拉圭大使席維羅（Irineo Raul Silvero Silvagni）、宏都拉斯大使巴拉迪斯（Virginia Parades Trapero）、峨山政策研究院理事長韓昇洲等應邀上台，與唐殿文夫婦一起切蛋糕為中華民國慶生。

酒會上備有豐盛的自助餐、金門高梁酒及台灣啤酒，尤其台灣芒果啤酒非常叫好。

南韓前駐中華民國大使韓哲洙、漢城華僑協會會長李寶禮、漢城華僑中學理事長譚紹榮等近700人參加。（編輯：郭中翰）1081007

宏都拉斯大使Virginia Parades Trapero、韓國會議員趙慶泰和俞承希（左起）與駐韓代表唐殿文夫婦7日一起切慶生蛋糕，為中華民國慶生。圖右1為韓國前駐聯合國代表、現峨山政策研究院理事長韓昇洲。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月7日

韓國國會議員、韓台灣議員親善協會韓方會長趙慶泰7日晚間在首爾樂天飯店中華民國108年國慶酒會上應邀致賀詞。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月7日

漢城華僑中學漢高醒獅隊7日晚間在首爾樂天飯店中華民國108年國慶酒會上演出祥獅獻瑞。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月7日