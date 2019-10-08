韓國瑜將啟動全台傾聽之旅 與吳敦義合體作戰

（中央社記者余祥台北8日電）2020選戰倒數，國民黨副主席兼韓國瑜競選總部總幹事曾永權今天表示，已擬定百日作戰計畫，韓國瑜將展開全台傾聽之旅，各地競總、後援會也將陸續成立，黨主席吳敦義將與韓國瑜合體作戰，盼達勝選目標。

國民黨今天召開記者會，公布總統蔡英文政府倒行逆施十大惡政，由曾永權主持，黨團總召曾銘宗、立委王育敏等人出席。

媒體詢問，選戰進入倒數階段，吳敦義是否有與韓國瑜合體競選計畫，曾永權說，吳敦義昨天已邀集22縣市黨部主委開工作會報，在各縣市除了平時已經推動的固本會報、小組長活動外，吳敦義也會配合各縣市輔選工作，像是各地競選總部與後援會成立，吳、韓都會同時出現，要讓輔選工作不只順利，更要達到勝選目標。

至於外界認為國民黨競選步調慢，曾永權表示，各行各業後援會都在陸續成立，按照既定目標向前推動，11月初韓國瑜全國競選總部將在高雄成立，而各縣市的競選總部則因地制宜，以適當時間，配合立委參選人行程陸續成立。

國民黨羅列蔡政府十大惡政，內政方面意識形態治國；兩岸關係對立讓陸客觀光大減；外交接連痛失邦交國；國防軍紀渙散，發生雄三飛彈誤射事件；司法改革失信跳票，前總統陳水扁保外就醫挑戰司法紅線；能源政策錯誤，導致空污嚴重；民生經濟推出一例一休致雇主、勞工、政府三輸；庶民只感受到政府「幹話滿天」；競爭力落後，經濟成長率不如以往；大開民主倒車，漠視反空污等公投結果，讓獨立機關東廠化。

國民黨團總召曾銘宗更列舉蔡政府各項人事酬庸，他點名唐榮總經理張仲傑，原來是立法院長蘇嘉全的外甥；邱議瑩的另一名弟弟邱名璋，則在中鋼轄下寶固實業股份有限公司擔任董事長，他砲轟，蔡政府囂張酬庸程度，可申請金氏紀錄，相信全民都看不下去。

國民黨副主席兼秘書長曾永權說，蔡政府執政在內政、兩岸關係、國際空間等各項重要指標全部不及格，人民看不到未來，出現一個台灣兩個世界，人民百姓苦哈哈，但在中央政府裡，只要有民進黨黨證就是吃香喝辣的保證，酬庸滿天下。

曾永權認為，蔡政府只剩芒果乾（亡國感）與政策買票，施政嚴重與民意脫節，明年要用選票下架民進黨，國民黨要結合這股對民進黨的民怨，轉化為支持國民黨的力量。（編輯：林興盟）1081008