韓國瑜傳16日起請假拚選戰 人事處：沒收到假單

（中央社記者王淑芬高雄9日電）國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜傳從16日請假投入總統選舉行程，不僅將缺席市政總質詢，總預算交付恐怕也難到場，但韓國瑜今天卻一再閃躲不回應，人事處說未收到假單。

國民黨中央黨部已排定韓國瑜22個縣市走透透行程，韓國瑜16日將從台灣尾出發，首站在屏東鵝鑾鼻燈塔，之後連3天都在屏東，行程從早到晚馬不停蹄。

不過，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝告訴中央社記者，經向韓國瑜競選辦公室確認，競辦回應韓國瑜行程時間仍尚未確定。

韓國瑜請假投入大選的時間明朗，媒體今天也把握韓國瑜的每個行程堵訪，但是從上午全運會授旗，到他下午出席體感嘉年華活動，韓國瑜都閃躲請假議題，僅回應「謝謝、謝謝」就快速離開。

對韓國瑜傳出16日起要請假，被點名代理市長職務的高雄市副市長葉匡時則從早上到下午都是一句「未被告知、不知道」。

高雄市政府人事處表示，韓國瑜請假依規定要將假單送行政院報備，一份則知會市議會；不過人事處到今天下班都還未收到韓國瑜假單。

親近韓國瑜人士指出，韓國瑜走透透的競選行程還在做最後確定，到底是要從南往北行，或由南往東行都還在規劃，將待韓國瑜確定請假後敲定。

民進黨市議員高閔琳、陳致中、林智鴻等人都批評韓國瑜迴避議會監督，如果要選總統就乾脆辭市長。

民進黨高市議會黨團總召韓賜村建議，韓國瑜大大方方挪出5天時間讓25名民進黨議員口頭總質詢問到滿，才有正當性，不要逃避議員監督。

國民黨黨團總召曾俊傑則表示，韓國瑜請假還有3名副市長分擔市政工作，市政一樣可以正常運作，請民進黨尊重選舉和政黨政治的公平競爭。（編輯：洪學廣/李亨山）1081009