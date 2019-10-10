駐馬代表處國慶酒會 洪慧珠盼雙邊關係昌隆

為了歡慶108年雙十國慶，駐馬來西亞辦事處9日在吉隆坡舉行國慶酒會，邀請馬國千名政商名流出席，駐馬代表洪慧珠（中）期盼在新南向政策下，兩國能持續國運昌隆。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年10月10日

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）為歡慶108年雙十國慶，駐馬來西亞辦事處昨晚在吉隆坡舉行國慶酒會，邀請馬國千名政商名流出席，駐馬代表洪慧珠期盼在新南向政策下，兩國能持續國運昌隆。

今年雙十國慶酒會在JW萬豪酒店舉行，在會場外擺放許多台灣企業攤位，包括華航、長榮、台灣觀光局、電競設備等廠商趁機推廣台灣品牌知名度。同時，開場前也邀請男中音演唱馬來西亞國歌和中華民國國歌，接著由駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠致詞。

洪慧珠先歡迎各界名流出席，並表示今年雙十國慶除了慶祝台灣各項引以為傲的成就外，也會持續團結努力捍衛自由、民主與人權，以邁向更美好的明天。

她認為，台灣人有著勤奮、堅毅與愛好和平的特質，並向世界證明台灣不僅打拚有成，更能克服任何困難與挑戰，才造就了台灣數十年的經濟成就，讓台灣成為世界貿易組織第18大貿易國、全球第22大經濟體，同時也是世界第5大外匯存底國。

她也透露，自從新南向政策從2016年實施以來，台灣與相關國家不僅在經濟、貿易和基礎設施方面分享經驗及資源，並建構互惠互利、共享成長的群體，這就是新南向政策中強調夥伴間平等互惠關係的「暖勢力」。

她也表示，目前台馬之間擁有堅實密切的雙邊關係，2018年台馬雙邊貿易額為198.6億美元，較2017年成長13.21%，創下歷史新高；目前馬來西亞是台灣第7大貿易夥伴國，也是台灣第8大出口及進口市場，更有1700多家台灣企業在馬國投資。

另外，在東協國家中，馬來西亞是台灣留學及旅遊的最大來源國，這展現雙邊交流的力量。值得一提的是，台灣有舉世聞名的先進農業技術、醫療保健系統及環保回收機制，這些都是未來雙方可以深化合作的面向。

酒會歷時約2小時30分，除了馬來西亞名流與台商外，也有不少國家大使館代表出席。現場除了招待各種馬來西亞傳統食物外，也烹煮鼎泰豐特色小籠包等台灣美食，讓與會貴賓也能品嘗到特殊的台灣風味。（編輯：陳永昌）1081010