本土社團：友台氛圍難得 台灣應把握參與國際

（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣社社長、台灣客社社長張葉森今天表示，國際社會都相繼對台表達善意，這是台灣千載難逢的機會，應該更積極壯大台灣，並加入國際社會，才能讓台灣長治久安。

台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣中社、台灣南社及一邊一國行動黨的代表今天共同舉行記者會，呼籲蔡政府應該把握良機，將台灣建構成正常國家。

張葉森表示，自從美國總統川普（Donald Trump）當選後以「台灣總統」稱呼總統蔡英文後，美方就實施一連串的友台法案；日本也將駐台機關更名為「日本台灣交流協會」，甚至捷克首都布拉格也與北京解除姐妹市關係，顯示國際社會對台相當友善。

張葉森說，蔡總統的國慶演說雖然多次提到台灣，但也有講到中華民國，但中華民國字眼恐讓台灣陷入一國兩區的陷阱，希望政府應該要趁著國際友台機會，把握機會將台灣建構成正常國家。

台灣北社社長李川信說，美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）在太平洋對話中發言表示，「代表川普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話」，雖然美國跟中華民國沒有建交，但很明確可見美方有強化跟台灣的外交關係。

李川信說，國際社會都遞橄欖枝給台灣，期待台灣的民選總統，運用各種方式提出訴求。

台灣社副社長張復聚說，台灣對美國的「北美事務協調委員會」已在今年5月改名叫「台灣美國事務委員會」，而日本駐台的機構也改成「日本台灣交流協會」，希望台灣駐日機構也改為「台灣駐日代表處」。

張復聚說，過去前總統陳水扁曾將中華郵政改為台灣郵政，但馬前政府又改回中華郵政，而蔡總統明年應該會連任，應該正名為台灣郵政，中華航空也改為台灣航空，不要什麼事情都怕。（編輯：林興盟）1081011