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傳韓國瑜找他當副手 張忠謀：沒有這回事

最新更新：2019/10/14 11:56
總統蔡英文14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（圖）擔任，這是他退休後連兩年擔任代表，今年將第3度出任APEC領袖代表。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日
總統蔡英文14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（圖）擔任，這是他退休後連兩年擔任代表，今年將第3度出任APEC領袖代表。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）台積電創辦人張忠謀今年再度出任APEC經濟領袖會議領袖代表，對於先前曾傳出，國民黨重量級大老建議韓國瑜可找張忠謀當副手，張忠謀今天明確表示「沒有這回事、我是在報紙上看到的」。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行，總統蔡英文今天在總統府召開記者會，宣布由張忠謀再度出任領袖代表。

先前曾傳出，國民黨重量級大老建議國民黨總統參選人韓國瑜可找張忠謀當副手。對此，張忠謀說「沒有這回事，我是在報紙上看到的，沒有這回事」。

另外，明年大選投票剩下不到90天，媒體詢問，張忠謀代表出席APEC經濟領袖會議，是否擔心失焦，被解讀成他挺蔡總統。

張忠謀則說，其實每4年，都會有媒體講這個問題，但他覺得，大家的政治想像太豐富了，關於國內的選舉、國內的政治，他在十幾年前、2008年第一次講，他支持「民選的總統」。（編輯：紀淑芳）1081014

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