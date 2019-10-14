刑事局長投書菲報：打擊跨國犯罪 台灣不能缺席

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）刑事警察局長黃明昭投書菲國媒體指出，唯有參與國際刑警組織（INTERPOL），台灣才能取得即時完整犯罪資訊，維護國境安全，與全球警察單位更緊密合作打擊跨國犯罪。

國際刑警組織大會明天起到18日在智利舉行。菲律賓「自由商業報」（Malaya Business Insight）和「人民報」（People''s Journal）分別在今天和12日刊登內政部警政署刑事警察局長黃明昭專文「台灣可以協助讓世界更安全」及「全球打擊跨國犯罪，台灣不能缺席」。

黃明昭在文中說，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNDOC）2019年報告顯示，來自澳門、香港、中國及泰國的大型犯罪集團和金主，與台灣犯罪網路和製毒師合作，東南亞已成為生產、運輸甲基安非他命和其他毒品的主要中心。

他指出，由於來自不同國家的犯罪集團互相串聯，毒品販運逐漸超越國家層級，在國際間受到掌控，販運行動組織嚴密，遍及各個地區，主權國家很難在境內全面遏制這些犯罪網路的生產、運輸、銷售和金流。

黃明昭說，台灣面臨的挑戰更加艱鉅，由於政治因素，台灣無法參與聯合國毒品和犯罪問題辦公室及國際刑警組織相關會議，無法獲取國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」即時共享的關鍵情報，無法使用「遭竊及遺失旅行證件資料庫」，也無法參加相關活動和培訓課程。

他表示，這可能在打擊毒品犯罪、確保公共安全和打擊恐怖主義的全球努力上，導致重大漏洞。

黃明昭說，儘管台灣試圖透過雙邊管道獲取最新犯罪資訊，各國卻基於政治考量不願合作。台灣警政單位2017年向各國提出130次國際資訊分享及協助調查請求，但僅獲得46次回應。

他表示，維護全球安全和社會正義須凌駕於區域、種族和政治分歧上，籲請支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織年度大會，還有國際刑警組織及聯合國毒品和犯罪問題辦公室的會議和培訓活動。（編輯：馮昭）1081014