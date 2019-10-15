外送爭議 蘇貞昌：勞檢不再憂讒畏譏

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北15日電）國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，行政院長蘇貞昌今天說，過去政府常憂讒畏譏，怕被批評侵犯地方職權、企業自主，但這次勞動部迅速啟動勞檢、確認外送員與公司關係，就知道是可以做的。

勞動部昨天針對食物外送業者foodpanda及Uber Eats勞檢，認定兩家業者與外送員屬僱傭關係，要求業者提供相關資訊，若未提供屬情節重大，可依勞基法分別最高裁罰新台幣175萬元。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，這次勞動部迅速啟動勞檢，確認外送員跟公司的關係，就知道是可以做的，過去政府常常憂讒畏譏，或者怕被批評是侵犯地方職權、企業自主營運，他從這件案例要求各部會，對於大型連鎖、財力雄厚公司，尤其是僱用這麼多年輕人的，勞動部應即時確定各種勞動條件關係。

蘇貞昌說，同時也要求業者，不能訂定不合理的工作方式，以至於年輕人為了多賺幾個錢而賣命。他也呼籲，違反交通規則，不僅自己危險，也會傷害其他用路人，任何人在馬路上都要遵守交通規則。

蘇貞昌表示，勞動部要對大型、連鎖公司的勞動條件要啟動勞檢，他要求各部會合作，即使面對新創事業，也要及早作為；若有哪家企業的員工經常違反交通規則，交通部及警察機關除了對違反者課以責任，經大數據調查後，對於該企業平常是否盡到要求員工遵守相關法令的責任，也要列為檢查項目。

此外，勞動部長許銘春今天上午在立法院接受訪問時也說，針對2位往生的外送員與平台業者，初步認定是僱傭關係；最高的罰則，可以罰到170萬，「根據相關違法的法規，我們每一條都是處以最高的罰則」。

交通部長林佳龍今天在立法院受訪時說，食物外送的工作是屬於汽車運輸業，業主也負責交通管理責任；勞動部針對通案有認定 ，交通部會配合落實安全指引。

林佳龍說，交通規則有完整規定，希望駕駛人注意自己安全，交通部在執法上也會加以落實。（編輯：楊凱翔）1081015