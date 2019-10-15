防中共代理人 蘇揆：法若不足透過立院職權補足

（中央社記者陳俊華台北15日電）無黨籍立委林昶佐今天關注外國代理人修法進度。行政院長蘇貞昌表示，中國就是想拿下台灣，怎能允許中國在台灣有代理人，若已有法律就要好好執行，不足的地方就透過立法院職權補足。

立法院會今天進行施政總質詢，林昶佐關心中國對台灣打壓手段不斷增加，政府是否有可以加強的地方。蘇貞昌答詢時表示，中國當初對香港承諾，一國兩制50年不變，但才20幾年就對人民開槍，中國對人民的手段非常殘暴，港府照理說要回應民意，但也越來越殘暴。

蘇貞昌說，過去台灣受中國打壓時，很多人覺得跟他們無關，但現在發生香港的事件後，全世界都看出「原來台灣不是麻煩製造者，反而台灣是站在第一線」；全世界應該替香港發聲，要共同維持基本人權、自由民主。

林昶佐也說，過去幾年透過國安法、兩岸人民關係條例等修法，阻止中國勢力入侵，國際上則有美國、澳洲等，都已通過代理人相關法案，他問蘇貞昌對外國代理人法案的看法。

蘇貞昌表示，中國主張台灣是他們的，無所不用其極要拿下台灣，除了在國際打壓台灣，縮小台灣的國際空間，接著進到台灣內部滲透，透過媒體宣傳，「利用台灣的自由開放民主，要破壞台灣的自由民主」；政府為了守護國家主權，要用各種方法守護，目前法律如果還有不足的地方就來強化，這是政府的責任。

蘇貞昌說，中國滲透台灣很嚴重，用各種方法就是要拿下台灣，「怎麼能允許在台灣有代理人？」任何行為若違反自由民主、要替中國政權講話、或是替中國拿下台灣鋪路，政府為了守護主權要擋下，如果有法律就要好好執行，如果有不足的地方，就透過立法院的職權來補足。（編輯：郭萍英）1081015