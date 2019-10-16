善用屏東機場優勢 鍾佳濱建議作醫療專機用

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）高雄榮總屏東分院即將於下個月動工興建，民進黨籍立委鍾佳濱要求行政院退輔會與國防部協調，提供空軍屏東機場作為醫療專機使用。

鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，鍾佳濱在立法院質詢時，這項建議獲得退輔會主委馮世寬支持。

鍾佳濱認為，屏東縣範圍遼闊，山區部落與偏鄉多，如能規劃將屏東機場納入緊急醫療後送範圍，病患由直升機搭載停放在屏東機場，可由救護車快速送抵高榮屏東分院救治；而透過屏東機場作為偏鄉緊急醫療後送轉運點，將能強化屏東分院醫療照護功能。

鍾佳濱說，相較於北部醫學中心距機場10到20分鐘，中南部各醫學中心離機場都在20分鐘以上，高榮屏東分院離屏東機場僅6到8分鐘，如能協調國防部提供屏東機場作為醫療專機使用，根本不用另興建停機坪。

鍾佳濱也認為，新南向國家具有可觀的醫療潛在市場，海外就醫的高端醫療需求正是台灣的強項，台灣應善用醫療優勢，把握新南向國家高端醫療需求，帶動醫藥與醫材產業。

鍾佳濱說，相較於松山機場民航機大量起降、航線複雜、海關安檢繁忙，屏東機場較為單純，班機起降、通關速度更快，建議退輔會與國防部協調，評估開放屏東機場供私人醫療專機使用，利用機場優勢，打造高榮屏東分院成為新南向醫療重鎮。

鍾佳濱期許屏東分院除了提供屏東80多萬縣民醫療照護外，更肩負南海緊急救護、高端醫療的重責大任，並利用機場優勢，「立足屏東，放眼南向」，發展為新南向醫療重鎮。（編輯：黃世雅）1081016