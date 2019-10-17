府首次原住民族語同步口譯 總統：比照國際標準

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天主持原轉會議表示，總統府首次在正式會議中比照國際會議同步口譯標準翻譯原住民族語言，原住民各族族語都已經是國家語言應受到重視，以前政府做得不夠，一點一滴開始改變。

總統蔡英文下午主持「總統府原住民歷史正義與轉型正義委員會第11次委員會議」致詞表示，今天在與會者座位上都擺著一只耳機，在語言小組報告中安排排灣族語與中文同步口譯，這是總統府在正式會議中第一次比照國際會議同步口譯的標準，來翻譯原住民族語言。

總統說，這麼做的原因很明確是因為各族族語都已經是國家語言都應該受到重視，以前政府做得不夠，但是我們一點一滴加強，開始改變，讓各界熟悉我們族語的存在，一同創造使用族語的友善環境。

在部會代表報告相關提案最新進度後，原轉會委員帖喇．尤道（Teyra Yudaw）發言對行政院會今天通過修正「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，並將法案名稱將改為「原住民保留地禁伐補償條例」，擴大禁伐補償範圍的消息非常振奮。

他說，振奮原因不是將來得到實質經費補償，而是國家落實保障原住民生計，同時也尊重原保地，原住民是真正的主人，這才是讓原住民非常振奮的地方，這是原住民非常大的喜事，除當面向總統致謝外，也請與會者以掌聲向總統表達感謝。

總統聽完與會委員發言後表示，原住民保留地問題複雜多樣，不過，在各位委員提出建言，政府持續推動，不論個案的處理或通案法制、政策調整都一步一步解決問題，原住民保留地法制作業請行政院繼續依照步調進行，也請行政院政務委員林萬億等人費心幫忙。

總統表示，包括原住民保留地與土地議題是台灣不同族群需要面對的共同課題，一起學習理解歷史、相互溝通對話，才能逐漸消除偏見走向和解與永續發展，希望一起為這項長期目標而努力。（編輯：林興盟）1081017