綠不分區提名爭議延燒 總統啟動黨內溝通機制

（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨不分區立委提名機制爭議延燒，總統蔡英文呼籲全黨要坐下來溝通；黨政高層今天表示，總統已透過管道與黨主席卓榮泰、派系要角溝通，希望大家理性討論。

黨政高層也指出，當初是以兩席不分區立委，化解立委選區重劃可能引發內戰的爭議。這是制度面的問題，不是個人問題。

民進黨中執會16日原定通過成立不分區立委提名委員會，最後因人數不足流會，外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區名單，因而杯葛中執會造成流會，蘇嘉全今天回應，他沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。

另外，蘇震清昨天親上火線直指卓榮泰承諾將他列不分區立委至少3次，更揚言退黨參選，卓榮泰今天對此表示，黨中央不接受任何威脅。不分區提名爭議戰火愈演愈烈。

民進黨人士表示，蔡總統16日聽聞中執會流會，已指示幕僚了解整起紛爭的來龍去脈，17日晚上總統也在官邸與派系代表、相關人士會晤，聽取各方看法，盼黨內爭端盡速落幕。

黨政人士表示，整起紛爭原點是公職人員選舉罷免法規定，立委選區調整，每10年重新檢討一次，因此，中央選舉委員會依規定向立法院提案，第10屆立委選區，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。因立法院未在2018年底前同意，就依法啟動行政、立法兩院院長協商機制解決。

該人士說，今年1月7日賴清德卸任行政院長前與蘇嘉全協商，當時卓榮泰是行政院秘書長，蘇嘉全與賴清德協商敲定下屆立委選區劃分案，高雄市、屏東縣各減少一席，台南市、新竹縣各增加一席，明年起實施。

黨政人士表示，當時總統兼任黨主席，為落實選區重劃制度，因此透過黨內協商機制用兩席不分區立委解決因選區重劃導致現任立委掉兩席的狀況，簡言之，用一個制度解決另一個制度問題，當時沒有任何人選問題，甚至也傳出立委鍾佳濱可能列不分區。

黨政人士說，「屏東與高雄立委席次透過兩席不分區立委機制，維持現有滿額狀態」，當時主席蔡英文用這個機制處理，不要因黨內反彈而阻礙選區重劃制度的執行，也因為在這個基礎上，高雄與屏東在立委提名上沒有發生「內戰」，希望爭端兩造放下情緒，回歸制度面的討論。

黨政人士也說，黨主席應扮演桶箍的角色，溝通機制應更細緻而多元，承諾或機制要改變，黨內要充分溝通。這是制度面的問題，不是個人的問題。

蔡總統上午被問到民進黨不分區立委提名委員會爭議時表示，希望黨內有更好的討論過程，相信這個階段每一個人都有個別的成見或是不能更動的想法，重點在於這個黨應該坐下來好好談一談，溝通是需要的。（編輯：謝佳珍）1081018