輔選立委口誤尷尬 總統幽默一語化解

總統蔡英文（前中）18日南下高雄，走訪前鎮區鎮南宮等多處宮廟，沿途受到民眾熱烈歡迎。圖為蔡總統從鎮南宮離去時，向現場支持群眾揮手致意，展現親民作風。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統蔡英文今天下午在前鎮區鎮南宮為民進黨立委賴瑞隆站台輔選時，一度口誤「賴瑞隆要選總統」，連忙幽默更正「這次先不要啦，以後再說」化解尷尬場面。

蔡總統下午由總統府祕書長陳菊、民進黨立委賴瑞隆、高雄市議員陳致中等人陪同至鎮南宮參拜，上百名支持群眾夾道熱情相迎，現場「挺小英、顧台灣」聲浪此起彼落。

蔡總統致詞細數上任3年來施政成果，包括非洲豬瘟防疫、前瞻基礎建設到國艦國造等3年內推動的重要政策及成果，強調執政團隊施政效率和魄力成為台灣未來發展的基石，期盼大家能再給民進黨4年繼續執政。

蔡總統為賴瑞隆輔選時一度出現口誤「這一次的選舉，不止是蔡英文要選總統，也是賴瑞隆要『選總統』」，此話一出一旁的賴瑞隆連忙向蔡總統示意提醒，蔡總統驚覺口誤隨即轉頭向賴瑞隆說道，「這次先不要啦，以後再說」，幽默化解尷尬場面，現場群眾當場哄堂大笑。

蔡總統離去時現場民眾爭相與蔡總統握手，蔡總統搭車離去時特別搖下車窗向現場熱情支持群眾揮手致意，大展親民作風。

蔡總統今天南下高雄行程滿滿，上午參訪楠梓加工區日月光半導體公司K11廠後，隨後分赴鳳山區、前鎮、小港區多間廟宇參拜，另與漁業界交流座談，所到之處莫不受到熱烈歡迎。（編輯：林沂鋒）1081018