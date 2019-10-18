訪美利弊拉扯 韓營割捨全力拚國內主場

（中央社記者余祥台南18日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布取消訪美，全力拚大選。韓陣營人士表示，訪美要花上7至8天時間，但民眾關注度不高，又要把國內主場讓出去，綜合考量下實在划不來，最後才拍板以拚內部選戰為主。

高雄市長韓國瑜16日起請假，從屏東出發進行傾聽之旅，今天上午他銷假返回高市府，與美國在台協會（AIT）主席莫健會面。

韓國瑜下午繼續傾聽之旅，他接受媒體聯訪時表示，距離選戰只剩80幾天，時間壓力大，已經當面向莫健表達不訪美。

韓陣營人士表示，內部針對是否訪美已經討論很久，若成行勢必要多花一週時間以上，加上評估後不覺得台灣民眾很重視訪美，更擔心這一週的時間，把主戰場讓出去而後院失火，總歸一句就是「划不來」。

國民黨立委許毓仁透露，國慶日前夕他與國民黨立委江啟臣、韓國瑜國政顧問團成員等人赴美參加「美台國防工業會議」，美方向他們表達，樂見韓國瑜訪美，更提早準備一張考卷給韓陣營。

前國民黨主席洪秀柱日前公開表達韓國瑜若評估赴美對選情有加分就可考慮去，她當年被提名參選總統時拒絕去美國，確實就受到一些影響及傷害。知情人士透露，洪秀柱的論點，也是韓國瑜自己比較傾向訪美的原因。

熟悉美方的黨內人士也認為，不去美國對韓國瑜只有傷，民進黨勢必會操作成美方不讓韓國瑜去，且若決定不去，也應該早早告知美方，而不是等到最後一刻。

韓營內部對於訪美與否意見分歧，知情人士說，蘇起等韓營幕僚反對訪美的原因，不外乎就是擔心韓國瑜準備不足失分，以及行程安排的規格存在未知數，恐對選情沒有正面幫助，不如留在國內勤走基層，擴大支持。（編輯：蘇龍麒）1081018