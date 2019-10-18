卓榮泰桃園輔選 興奮有剛果人稱他主席

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）民進黨主席卓榮泰今天前往桃園輔選時，遇到剛果籍的廣告紅人伊馮稱呼他「主席好」，讓卓榮泰笑著說，在全國跑透透，第一次有剛果朋友喊他主席，讓人很高興。

昔日出現在知名汽水飲料廣告中的伊馮現身在民進黨立委鄭運鵬所舉辦的「青年創業分享會」中，談到從以前來台就學，到目前在桃園經營二手車進出口貿易的心路歷程。

伊馮第一句話就稱呼卓榮泰「主席好」，現場揚起熱烈掌聲。卓榮泰在致詞中也說，在全國跑透透為黨籍立委提名人輔選，第一次聽到有剛果朋友稱他主席，是今天讓他最高興的事情。

卓榮泰也說，民進黨在非洲有黨部，希望伊馮有機會能介紹給非洲的朋友，告訴民進黨如此熱愛國際來台的友人。

卓榮泰除了向現場支持者稱讚桃園市長鄭文燦的政績外，同時也肯定鄭運鵬在立法院的表現，更是全國年輕從政者的模範，也希望民進黨的現任立委能以衛冕者的角色，好好「守住衛冕者防守線」，讓民進黨繼續國會過半。

他也呼籲支持者對於總統蔡英文現在民調的穩定，不能絕對樂觀與鬆懈，一定要堅持到明年1月11日走進投票所，贏得最後勝選。（編輯：方沛清）1081018