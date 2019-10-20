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首頁 / 政治

蘇揆政績牌輔選綠營立委 總質詢後啟動

最新更新：2019/10/20 15:39

（中央社記者顧荃台北20日電）2020大選將至，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁預計10月底總質詢結束後，將分進合擊，在公餘時間配合民進黨立委的宣傳與競選需求，積極展開輔選，主打「有政府會做事」的政績牌。

知情人士告訴中央社記者，面對2020，民進黨立委選情明顯較總統選情嚴峻，蘇貞昌與陳其邁在10月底總質詢結束後，將強化輔選能量，在下班或週末等公餘時間，盡量出席立委競選行程，特別是選情五五波的選區。

知情人士表示，蘇貞昌與陳其邁將分進合擊，例如蘇貞昌前往新北、陳其邁去高雄等有地緣優勢的選區站台，以施政有感作為輔選主軸，最重要的任務就是對民眾進行政績宣傳，而非亂開選舉支票，強打「有政府會做事，做得好繼續做，國會要過半」策略。

另外，知情人士說，政務官都是政治任命，本來就有輔選的責任，蘇貞昌日前已對具有輔選能量的部會政務官下達選前衝刺令，強化對黨籍立委輔選，盡量配合立委提出的合理地方建設需求，可以安排的立委行程也盡量出現。

他說，各部會政務官主要任務，是宣傳部會主管業務，貫徹蘇貞昌「有做事要讓人民知道」的一貫策略。例如農業地區是農委會，工業區為經濟部跟勞動部，國營事業則是交通部和經濟部等，將政府政績加強傳達出去。（編輯：蘇志宗）1081020

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