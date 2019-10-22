雲縣副議長蘇俊豪退黨 綠指有跡可循藍尋求支持

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣副議長蘇俊豪今天向民進黨申請退黨，在地方政壇投下震撼彈，雖然他強調以無黨籍身分問政，未表態支持誰，但綠指有跡可循，藍營表示會與蘇俊豪接觸，尋求大選支持。

蘇俊豪父親蘇金煌是雲林縣四湖鄉蘇派掌門人，曾擔任過雲林縣議長，原與前雲林縣長張榮味友好，但蘇金煌後來因政治因素與張家漸行漸遠，直到上一屆雲林縣議會選舉，蘇金煌以年事已高為由，正式交棒給在物流中心擔任要職的兒子蘇俊豪參選縣議員。

蘇俊豪承接衣缽，加上家族長期在地方經營的人脈與綠營支持，首次參選即當選，並順利選上雲林縣副議長，甚至被視為立委參選人接班人，前程一片看好。再加上蘇俊豪的弟弟蘇澤峰這屆以無黨籍身分當選嘉義市議員，並選上嘉義市副議長，成為國內少數一家出2名副議長的政治世家。

蘇俊豪在明年1月總統及立委選舉前突然退黨，讓外界充滿想像，蘇俊豪在個人臉書聲明，以同樣標準檢視前後任總統，並提到台灣是民主社會，有不同意見很正常，理念也沒有所謂對與錯，他只是忠於自己理念，無關個人恩怨，純粹是理念認同的差異，所以提出退黨申請。

綠營人士認為，蘇俊豪退黨有跡可循，例如19日民進黨立委蘇治芬北港競選總部成立大會，當天有安排蘇俊豪助講，蘇俊豪以另有要事為由未出席，今天又丟出退黨申請，在地方政壇投下震撼彈，至於對立委選情的衝擊仍待評估。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜24日將到雲林縣第一選區傾聽民意，綠營認為此為一個觀察關鍵；藍營人士則說，會與蘇俊豪接觸，尋求大選支持。（編輯：卞金峰）1081022