走訪東石採鮮蚵 民眾熱情握手韓國瑜拇指受傷

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天走訪嘉義縣海線，與東石蚵農一起採鮮蚵，沒親自品嘗蚵仔，韓國瑜說：「此蚵非彼柯」。行程中因群眾太熱情，韓國瑜握手時拇指受傷。

韓國瑜今天先後造訪嘉義縣海線多個鄉鎮市，中午至朴子配天宮參拜後，即前往東石漁人碼頭，搭觀光膠筏到離岸邊約百公尺的內海採鮮蚵，蚵農從海中拉起整串蚵仔後向韓國瑜說明如何養殖，並剝下一個鮮蚵給他，但韓國瑜看了之後，並未放入口中。

在嘉義區漁會座談後，媒體聯訪詢問沒吃蚵難道是「怕柯」，韓國瑜表示，他沒有怕吃「蚵仔」，東石是全台最重要的鮮蚵產地，他是來傾聽民意的，此「蚵」非彼「柯」，這個跟台北市長柯文哲一點關係都沒有。

韓國瑜指出，剛才那名70歲蚵農說養蚵50年，50年前1斤「蚵仔」新台幣10元，現在一斤新台幣160元，收入還可以，但最怕天然災害，颱風一來全部完蛋。

他強調，這趟下鄉之旅從屏東、台南到嘉義，一路聽到許多基層農漁民聲音，剛才參加的漁民座談，大家也同樣擔心銷路、漁船航道等問題。

媒體隨後詢問韓國瑜針對前總統馬英九對港女命案凶嫌陳同佳投案遭拒一事講到哽咽的看法，韓國瑜指出，港人陳同佳在台殺害懷孕女友，馬英九是2個女兒的爸爸，可能因此激動。

韓國瑜進一步提出質疑，以陳同佳案對照4年前英國人林克穎在台撞死人再跑回英國的案件，政府要求引渡林克穎卻一直不成功，現在陳同佳在台灣殺害女友，一屍兩命，士林地檢署也發布通緝，政府卻說不接受陳同佳來台投案，難道將來外國人來台殺人放火又外逃，若沒有引渡條約，是不是一點辦法都沒有。

此外，韓國瑜疑似在參訪行程中，與韓粉握手時被抓傷右手大拇指，媒體詢問拇指包上OK繃，是不是被割傷，韓國瑜低調連說三次「被指甲、被指甲、被指甲（抓傷）」。國民黨嘉義縣黨部今晚接受中央社記者訪問時則回應，聽說是因為握手時群眾太熱情才因此抓傷。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022

國民黨總統參選人韓國瑜（左）22日走訪嘉義縣海線，並到東石鄉體驗採鮮蚵，蚵農向韓國瑜說明如何養殖。中央社記者蔡智明攝 108年10月22日