酈英傑訪亞蔬中心 種樹象徵台美農業合作

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天搭高鐵南下，前往位於台南的「亞蔬—世界蔬菜中心」，並親手種下一棵樹，象徵台美之間的農業合作。

酈英傑上午搭高鐵南下，AIT在臉書發文表示，酈英傑拜訪位於台南的「亞蔬—世界蔬菜中心」。亞蔬中心是國際性非營利蔬菜研發機構，酈英傑親自捲起袖子，在亞蔬中心種下一棵樹，象徵美台在農業發展的合作。

據AIT提供的講稿，酈英傑致詞時表示，亞蔬中心一路以來的發展，反映了美台之間蓬勃的農業關係。

他說，早年台灣還是糧食援助和園藝研究補助款的受贈方，當時糧食安全還是大問題，但今天，由於對高等園藝技術和植物育種技術的投資，台灣已經成為全球在園藝作物和蔬菜作物領域專業知識的提供者。例如，台灣現在就透過新南向政策，分享相關的知識與經驗。

酈英傑表示，亞蔬中心是世界寶藏和一股良善力量，只可惜還不夠廣為人知。亞蔬的專家一向積極幫助世界各國，解決與蔬菜相關的科學與市場議題；美國非常高興能透過美國國際開發署，以計畫贊助者的身分與亞蔬一同合作。

他說，美國支持亞蔬中心努力透過蔬菜，對健康與生計產生正面影響，也認同亞蔬關注的重點領域，包括營養與健康飲食、永續供應鏈，以及持續提高蔬菜產量和基因多樣性。

酈英傑接著表示，食物與農業對每個人都有深遠的影響，為了慶祝AIT成立40週年，其中一項活動就是把10月定為「美饌佳餚月」，強調美國和台灣在農業上的長期合作，以及在飲食文化上活躍的交流。

酈英傑也親手在亞蔬中心種下一棵樹，他說，這象徵亞蔬對人類的貢獻，以及它與美國長期的正面關係，「我對我們的合作深感驕傲」。

除了亞蔬中心，酈英傑也出席AIT高雄分處舉行的2019美國海岸防衛隊自動互助船舶救援系統頒獎典禮。

根據外交部資料，「亞蔬—世界蔬菜中心」原名為「亞洲蔬菜研究發展中心」，是1971年5月由台灣、美國、日本、韓國、泰國、越南、菲律賓7國政府及「亞洲開發銀行」（ADB）共同設立的國際農業研究機構，1973年10月17日正式開始運作，總部設在台南。亞蔬中心成立目的是促進高營養價值蔬菜的生產與消費，以消弭開發中國家的貧窮與營養不良問題。（編輯：謝佳珍）1081023