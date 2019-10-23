陳同佳案 吳敦義要蔡政府跟台港民眾道歉

（中央社記者余祥台北23日電）國民黨主席吳敦義今天表示，蔡英文政府先拒絕陳同佳入境，後又大轉彎，蔡政府應對外說明決策流程和思維邏輯，更有必要對輕視中華民國司法管轄權、忽視台港公平正義，向台港民眾道歉。

國民黨下午召開中常會，吳敦義一開始針對港女命案凶嫌陳同佳案發表談話。

吳敦義說，蔡英文政府先拒絕嫌犯入境，提出種種讓人民質疑的說法之後，卻又突然大轉彎，說已經發函給香港，要派人過去押解陳同佳來台，時隔不到24小時，政府立場卻有如此大的改變，真是匪夷所思。

「中華民國的主權不容退讓，」吳敦義說，司法管轄權是國家主權的重要組成部分，而刑法上規定的「屬地主義」，更是國家主權繫屬於領土之上的根本道理。

他說，由於犯案地點是在台灣，殺人案的相關辦案跡證也都在台灣，我們最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義。然而，蔡英文政府卻讓移民署註記陳同佳禁止來台，國安局長邱國正更曾經公開指出，因為陳同佳來台的時機不對，政府不得不作政治上的考量。

他認為，如果因為外部因素，就讓台灣連區區殺人嫌犯都管不著，這不才真正是自己矮化了自己的主權，蔡政府後來才迷途知返、改邪歸正，要派人去接陳同佳來台灣，這也證明，蔡總統作為中華民國的元首，視中華民國的司法主權如兒戲，視台灣與香港社會的公平正義如敝屣。

吳敦義說，公平正義是民主社會的基石，沒有公平正義就不可能有真正自由民主的生活方式，可見蔡英文支持香港所謂「反送中」運動，支持香港人的自由民主，都只是政治考量，說說而已。

吳敦義並表示，無辜受害者的公平正義必須追求。這起案件的受害人潘曉穎，她的父親曾經苦苦來到台灣尋親，在面對喪女之痛，也苦苦希望地檢署讓香港政府遣送嫌犯來台灣接受制裁，士林地檢署也在107年12月發布通緝令，世界上哪有一個對嫌犯發布了通緝令，卻不允許嫌犯歸案的國家，還無辜受害者公道，應是優先目標。

國民黨一向主張應執行我方的司法管轄權，積極協助嫌犯陳同佳來台自首，這才是捍衛中華民國主權，同時為被害者求公道的恰當表現。

吳敦義批，為了政治考量而不辦殺人嫌犯，蔡英文政府嚴重失格；自知民怨不已才演出髮夾彎大戲，蔡英文政府無能至極，並呼籲民眾下架這樣失格又無能的政府，才能真正捍衛國家主權，追求公平正義。（編輯：黃國倫）1081023