台與馬紹爾簽經合協定 總統：互惠互助維持友誼

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）總統蔡英文今天與來訪的太平洋友邦馬紹爾群島總統海妮舉行會談，並共同見證兩國簽署經濟合作協定。蔡總統說，互惠互助是維持友誼最好的方法；海妮則強調，兩國間的友誼堅不可摧。

海妮（Hilda C. Heine）伉儷應中華民國政府邀請，於24日至27日率團訪台，以強化兩國友誼。訪團還包括馬國外交部長席克（John M. Silk）、天然資源暨商務部長莫塔若（Dennis P. Momotaro）等人。

根據總統府新聞稿，蔡總統今天與海妮舉行會談，並見證外交部長吳釗燮與席克簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定」。

蔡總統致詞時表示，今年3月她前往馬紹爾群島參加「太平洋婦女領袖會議」時，受到熱烈的接待，很高興這次能跟海妮在台灣見面。這次兩國簽署「經濟合作協定」（ECA），將會促進雙邊的經貿合作，讓夥伴關係更上一層樓。

總統也提到，為加強兩國經貿合作，今年5月和8月，外貿協會兩度組團前往馬紹爾群島考察。她相信，互惠互助、相互追求永續發展，「就是維持友誼最好的方法」。

除了密切合作，總統表示，中華民國台灣也希望和馬紹爾群島一起參與國際事務，向國際社會分享經驗。這是她和海妮這幾年持續努力的目標。

此外，總統感謝馬紹爾群島國會上個月通過堅定支持兩國邦誼及台灣參與國際的決議；她也感謝席克在聯合國大會總辯論中，堅定支持台灣有意義參與聯合國專門機構。

總統強調，面對特定勢力透過金錢收買等手段，試圖破壞區域穩定的現狀，政府絕對不會屈服，而會堅持民主、自由的理念，繼續為印太區域的和平和繁榮帶來貢獻。

總統也恭喜馬紹爾群島日前當選為「聯合國人權理事會」成員，並預祝馬紹爾下個月將舉行的選舉一切順利，持續深化民主發展、做區域的典範。

海妮致詞時表示，馬國能加入「聯合國人權理事會」是一大殊榮，若沒有台灣的支持，馬國無法成為聯合國人權理事會的成員國。馬國身為台灣的堅定友人，也必定能為台灣做出更強力的發聲，尤其在面對威權體制對民主、自由以及太平洋區域的打壓，都能有更堅實的反制。

海妮指出，兩國簽署經濟合作協定，能進一步地提升投資、貿易往來，共同探索更多經濟發展機會。她強調，兩國的友誼堅不可摧，兩國共享南島文化及尊重民主體系，並盡力維護區域現狀及自由、法治、民主；她也感謝台灣在各領域對馬紹爾的協助。

總統府指出，台馬經濟合作協定內容包括貿易、服務業、投資、技術、人員交流、觀光等6大面向的經濟合作計畫，並建立聯合委員會促進協定管理及執行，有助提升雙方生活水準及創造實質所得，也能促進兩國人民福祉，創造經濟互利互惠及合作雙贏的局面。（編輯：林興盟）1081025

總統蔡英文（右）25日在總統府與馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）（左）會談，盼深化兩國交流，提升友好的雙邊關係。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日

總統蔡英文（後右）25日與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）（後左）共同見證兩國簽署經濟合作協定（Economic Cooperation Agreement, ECA），由外交部長吳釗燮（前右）、馬國外交部長席克（John M. Silk）（前左）代表簽訂。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日

總統蔡英文（右）25日在總統府與馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）（左）會談，蔡總統致詞表達歡迎。中央社記者鄭傑文攝 108年10月25日