韓國瑜：執政無法讓人民過好日子才叫魔鬼

（中央社記者余祥雲林25日電）行政院長蘇貞昌今天說，前總統馬英九的密友律師為港女命案凶嫌陳同佳辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形。國民黨總統參選人韓國瑜今天說，手上掌握資源、權力，做不到讓人民過好日子，這才叫魔鬼。

韓國瑜全台傾聽之旅今天到雲林縣，晚間出席西螺蔬果農友座談活動，以及總統暨立委青年後援會成立大會。由於今天雲林行程晚間才開始，據了解，韓國瑜上午到台北進行私人拜會行程。

媒體報導，陳同佳可能待台灣總統選舉後，才到台灣投案。蘇貞昌今天說，現在看來政府步步為營是對的，原來早在幾個月前馬英九的密友律師，已經到香港為港府「反送中」解套擘畫，律師先為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害人家屬。

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，蘇貞昌講國民黨是魔鬼中的魔鬼，蘇從政幾十年還搞不清楚，一個政黨手上有權力、資源，立院過半，沒辦法讓台灣人民過幸福日子、經濟發展好、讓人民對未來有安全感，這才叫魔鬼。

韓國瑜說，手上沒有資源的政黨，一點辦法也沒有，掌握一切資源的政黨，應該只有一個目標，就是讓人民過好日子，做不到才叫魔鬼。

至於陳同佳是否淪為政治籌碼，韓國瑜說，總統蔡英文口口聲聲說她最能保護中華民國主權，台灣人民也希望蔡總統保護主權，但是執政3年多，7個邦交國斷交，過去可以參加的國際組織變成沒辦法參加，陳同佳殺了人台灣卻不收，這叫什麼維護主權。

韓國瑜指出，民進黨政府對陳同佳案前後髮夾彎，完全政治考量，傷害主權，執政黨不可以再戴著面具騙人。

針對國民黨黨主席吳敦義今天表示，韓國瑜曾當面向他提議，希望幾名黨員能優先考慮列入不分區名單，韓國瑜說，的確有跟吳敦義針對不分區立委交換意見。

至於律師謝震武昨天在政論節目上批評韓國瑜說法前後不一，韓國瑜僅回謝謝。（編輯：林興盟）1081025