謝祖武背黑鍋 韓國瑜留言：觀三甲同學別再反串囉

（中央社記者余祥雲林25日電）律師謝震武昨天在政論節目上批評韓國瑜說法前後不一，有網友弄錯對象，跑到演員謝祖武臉書留言攻擊。韓國瑜今天留言，「我們都知道謝祖武是麻辣鮮師，觀三甲的同學不要再反串囉！」

「觀三甲」是指麻辣鮮師劇集第2代班級名稱，觀光科三年甲班。

謝震武在政論節目上對國民黨總統參選人韓國瑜說法前後不一表達不滿，他認為韓國瑜現在是總統參選人，接下來若當選總統，成為國家的代表，在國際間面對各國元首時，話是說了就得算數。謝震武也引用古語，「一言興邦，一言喪國」，希望韓國瑜說話能夠謹慎，不要再如此信口雌黃。

韓國瑜今天在雲林縣出席西螺蔬果農友座談活動，會後受訪時並未回應謝震武的批評，僅說謝謝。

韓國瑜競選辦公室表示，非常感謝謝律師的建議指教，謝律師長期主持政論節目，對政治有深入觀察，相信謝律師也願意花時間深入了解韓國瑜詳細政策內容。

韓競辦表示，「一言興邦，一言喪國」這句話，我們想送給現任的國家元首，在陳同佳案髮夾彎、邦交國連斷7國的情況下，希望總統蔡英文也要將這句話時刻放在心中。

由於律師謝震武與演員謝祖武的名字太過相似，有網友跑到謝祖武的臉書開罵，謝祖武在臉書幽默回應，「朋友們冷靜、冷靜，請認明『正字標記』，我是鮮師，不是律師喔」。

韓國瑜也用官方帳號在謝祖武臉書回說，「我們都知道磊哥謝祖武是台灣的反町隆史麻辣『鮮師』，觀三甲的同學不要再反串囉！」（編輯：黃國倫）1081025