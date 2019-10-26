旅法台商蔡國泰獲僑務獎章 盼早日實現海外投票

世界台灣商會聯合總會前總會長蔡國泰近期獲頒「玉山僑務專業獎章」。他說，僑務工作對他來說是自然而然的事，不知不覺就做了45年。圖為108年10月22日拍攝。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年10月26日

（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）世界台灣商會聯合總會前總會長蔡國泰日前獲頒玉山僑務專業獎章。他說，因對台灣有特殊感情，很自然就投入僑務，期盼未來僑務工作更凝聚新一代力量，並早日實現海外投票。

旅法45年的僑務諮詢委員蔡國泰因長年熱心僑務，於10月初獲頒中華民國僑務委員會「玉山僑務專業獎章」。

蔡國泰1948年生，文化大學法文系畢業後，隻身到巴黎修習國際公法，打工時為許多赴法經商的台灣人擔任翻譯，從中學習生意之道，現為台中精機法國分公司總經理，公司在巴黎東邊的碧西聖喬治市（Bussy St-Georges）和德國科隆（Cologne）都有據點。

蔡國泰年輕時孤身到法國闖蕩，第一天到巴黎，沒有人接機，因此很能理解留學生初到陌生地的感受。

幸運的是，他當時在飛往巴黎的飛機上，認識一對赴法進修的台灣夫婦，帶他一起進入巴黎市區，後來他透過學生中心，再遇見其他旅法台灣人，找到落腳處，展開屬於自己的巴黎生活。

或許是因為體會過人生地不熟的情緒，又或許因為自己曾受旅法台灣人協助，蔡國泰也很樂意幫忙後來的台灣人。

蔡國泰受訪時說，他從沒想過會獲頒獎章，僑務工作對他而言，是非常自然而然的事，一點都沒意識到在做僑務工作，不知不覺就過了45年。

他說：「自己體會過辛苦的事，所以希望幫忙後來的人，這也是一種對台灣感情的表現。」

蔡國泰在僑界的活躍，從經歷就可以看出來。他曾擔任留法同學會會長、歐洲同學會主席、法國台灣商會會長、歐洲台灣商會會長、世界台灣商會聯合總會總會長。

他於2009年到2010年擔任世界台灣商會聯合總會總會長期間，推動成立世界台灣商會聯合總會青商會，致力於凝聚僑民第2代力量。

他說，出生台灣，在法闖蕩，對台灣仍有特殊感情，一心想為台商及留學生提供助力。但許多第一代僑民逐漸步入70歲，而第2代從小在僑居國接受良好教育，成為當地主流社會一分子，應思考如何讓這些年輕人與中華民國連繫起來。

以此為念，蔡國泰於2009年推動成立世台商會青商會，至今正好10年，成果陸續顯現。還因提供第2代青年更多互動機會，順便促成一些良緣。

蔡國泰說，他年輕時，台商或留學生「一個皮箱闖天下」的模式很常見，靠著肯拚肯吃苦的精神努力在法立業。現在的年輕人懂得應用技術和資源，富有創意，經商有一定的邏輯和管理方式，這也很好，任何人的才能都能自由發揮，正是台灣環境造就的成果之一。

他建議年輕人，「台灣是個海島，前途在全世界」，非常需要外貿，應多多把想法或產品拿到國外接受考驗和認證，尤其參加商展和競賽，是進入國外市場的捷徑。

除了關心第2代發展，蔡國泰在僑務上也有一些期許。

舉例來說，歐洲的華僑文教中心廢除多年，他覺得非常可惜，「我聽有人講說，華僑文教中心就是老僑看報紙的地方，現在已經沒有報紙可看了；這是不對的想法」。

蔡國泰認為，國家預算不應以選票為考量，要把眼光放遠。僑委會在外雖有派駐人員，但苦於缺乏經費，常常週末也要工作，非常辛苦。而華僑文教中心功能很多，可為第2代、第3代提供中文教育，深入僑民生活、團結僑民力量，尤其歐洲這麼大的地區，僑民眾多，很需要一個這樣的中心。

此外，他也希望早日實現僑民海外投票，他相信，若能讓各地僑民在地投票，僑務政策也將完全改觀。（編輯：馮昭）1081026