韓國瑜：新一屆立委要允文允武有理想

國民黨總統參選人韓國瑜（前右2）的傾聽之旅，27日上午馬不停蹄前往嵵裡水仙宮和澎湖天后宮參拜。中央社 108年10月27日

（中央社澎湖縣27日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在澎湖表示，國民黨新一代的不分區立委，要具備「文要能說、武要能戰、心中要有理想」等三個條件，才是一位合格的立委。

韓國瑜的傾聽之旅，今天上午馬不停蹄前往嵵裡水仙宮和澎湖天后宮參拜，天后宮主任委員蔡光明還特別為韓國瑜蓋天后宮印。韓國瑜表示，這是有生以來的第一次經驗，對自己和天后宮意義重大。

韓國瑜在聯訪時表示，昨天與黨主席吳敦義見面，就國民黨不分區立委提名名單交換意見，提出新一屆的立委必須具備「文要能說、武要能戰、心中要有理想」等三個條件，才是一位合格的立委，由於民眾對立委的要求愈來愈高，立委文不敢說溫吞吞、武又不敢強烈表達，心中再沒有理想，這是不合格的立委。

韓國瑜也重申，台灣有32萬大學生，在大學生涯一定要出國遊學，政府不管要多少資源，一定要找出預算，培養投資在下一代，這樣台灣才會有前途。

韓國瑜今天還與立委參選人歐中慨、顧問團長劉陳昭玲等人共同為聯合競選總部成立揭牌，並致贈粽子和包子，現場近2000名民眾，凍選聲不斷。（編輯：黃世雅）1081027

國民黨總統參選人韓國瑜（左3）27日在澎湖表示，國民黨新一代的不分區立委，要具備「文要能說、武要能戰、心中要有理想」等三個條件。中央社 108年10月27日

國民黨總統參選人韓國瑜（前左）27日到澎湖天后宮參拜，天后宮主任委員蔡光明還特別為韓國瑜蓋天后宮印。韓國瑜表示，這是有生以來的第一次經驗，對自己和天后宮意義重大。中央社 108年10月27日