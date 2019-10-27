天主教開教160週年 韓國瑜：感念對台灣的貢獻

國民黨總統參選人韓國瑜（圖）27日參加天主教在高雄開教160週年活動，他致詞時感謝天主教對台灣醫療、教育及社會的貢獻，期盼天主教未來對台灣宗教與社會的貢獻能夠更攀高峰，讓更多人找到心靈慰藉。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天回高雄參加天主教在高雄開教160週年活動，他接受媒體訪問表示，來是為感念天主教對台灣的醫療、教育及社會的貢獻，不是為搶教友的票而來。

天主教高雄教區下午在高雄展覽館舉行天主教在高雄開教160週年感恩祭典，全台各地2000多名教友參加。高雄教區總主教劉振忠在會中暢談天主教在高雄160年的傳教歷程，勉勵教友紀念當年傳教士渡海來台宣教的篳路藍縷歷程，並學習他們堅苦卓絕的傳道精神。

韓國瑜由國民黨立委黃昭順、高雄市民政局長曹桓榮及多名藍營市議員陪同到場，受到現場教友熱烈歡迎。韓國瑜感謝天主教160年來對台灣的奉獻，也感謝主內兄弟姊妹的付出，「你們都是天使」。

韓國瑜致詞感念當年遠渡重洋來台傳教的傳教士克服當時的通訊、語言、文化等種種困難及障礙，可以想像他們是有何等堅定的信仰，才能這樣孜孜不倦的傳教並造福台灣人群。同時肯定天主教這160年來在台灣興學辦教育，從幼稚園到大學；在醫療上也是當仁不讓，天主教醫院默默行善，幫助許多病患及家屬，對偏鄉地區的關懷與照顧更是居功厥偉。

韓國瑜說，天主教對台灣社會安定人心也貢獻良多，每逢天災人禍造成人心惶惶不安，災後心靈重建工作，都可見天主教的足跡。期盼天主教未來對台灣宗教與社會的貢獻能夠更攀高峰，讓更多人找到心靈慰藉。

韓國瑜離去面對媒體問起之前跑宮廟拜票，今天來意是否為爭取天主教教友支持。韓國瑜表示，今天來是為感念天主教對台灣的醫療、教育及社會的貢獻，不是為搶教友的票而來。他隨後匆匆離去，並沒有停下來受訪，對媒體追問的其他問題都沒有正面回應。（編輯：黃世雅）1081027

國民黨總統參選人韓國瑜（左）27日參加天主教在高雄開教160週年活動，他受訪表示，是為感念天主教對台灣的醫療、教育及社會的貢獻，不是為搶教友的票而來。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月27日