原民會：與中國交流應堅持是原住民族 非少數民族

（中央社記者陳俊華台北28日電）原民會主委夷將‧拔路兒今天說，台灣的原住民族跟中國交流時，應該要堅持自己是台灣的原住民族，而不是台灣的少數民族，他不能接受被稱為少數民族，這也不符合國家法律稱呼。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod列席報告業務概況，並審查原民會、財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算。

民進黨立委張宏陸質詢時表示，他不反對原住民族跟中國的少數民族交流，但名稱不能以「台灣的少數民族」稱呼，貶低台灣原住民族的前提下進行交流，原民會應拿出態度。

夷將‧拔路兒說，這不符合國家法律稱呼，他也不能接受被稱為是少數民族，而是原住民族；過去從「山胞」改為原住民族，已經過很長的過程，「原住民族是台灣的共同稱呼，不是叫少數民族」。

夷將‧拔路兒表示，台灣的原住民族跟中國交流時，應該要堅持自己是台灣的原住民族，而不是台灣的少數民族。依聯合國定義，中國境內的少數民族，有很多應稱為原住民族，但中國未依聯合國標準去定義，這是不對的。

民進黨立委洪宗熠說，國民黨總統參選人韓國瑜說要在3000公尺以上的高山廣設升旗台，詢問原民會的看法。夷將‧拔路兒表示，這會破壞原始自然生態，「做法比較不當」，且每天要升國旗，若沒有人幫忙升國旗也很奇怪；而行政院長蘇貞昌在「向山致敬」報告時也提到，在原住民的聖山裡不可開發，包括設置升旗台也不行。

國民黨立委許毓仁指出，太平洋友邦帛琉共和國獨立25週年，夷將‧拔路兒以總統特使身分率團前往，帛琉有42.3%的GDP來自觀光，中共處心積慮要透過觀光策略，撼動帛琉對台灣的支持；台灣的農技團、醫療團金額，跟中共以大量金錢買港口、炒房無法比較，但若以原住民身分、南島語系價值，是可以動之以情。

夷將‧拔路兒表示，帛琉總統雷蒙傑索的談話主動提到，總統蔡英文有排灣族血統，應該很重視南島語族交流；以原民會在南島民族外交部分，已在帛琉成立南島民族總部的永久會址。

夷將‧拔路兒說，南島語族交流部分，台灣與帛琉的關係非常緊密，帛琉的總統、傳統領袖及女王都一再提到，南島語族的發源地在台灣，應該加強交流、互動，「外交互動非常融洽」。（編輯：楊玫寧）1081028