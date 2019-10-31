徐斯儉將訪吐瓦魯 會晤新任總理討論雙邊合作

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）外交部政務次長徐斯儉將於11月5日至7日率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，訪問期間將會晤新任總理拿塔諾（Kausea Natano）、外長柯飛（Simon Kofe）等人，討論雙方未來合作的方向。

外交部今天發布新聞稿表示，徐斯儉訪問吐瓦魯期間將會晤吐瓦魯代理總督邰樂喜（Teniku Talesi）、新任總理拿塔諾、副總理陶敏德（Minute Taupo）、柯飛等人，也將視察台灣技術團所建的「友誼農場」。

徐斯儉先前曾於訪問太平洋友邦期間與美方官員會晤，對於這次訪問吐瓦魯是否有安排與美方官員一起活動的行程，外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天在外交部例行新聞說明會回應表示，這次沒有這樣的規劃。

至於徐斯儉這次訪問期間是否將與吐瓦魯簽署合作協定，葛葆萱說，這次不會簽署新的合作協定。吐瓦魯新總理上任後，這是首次台灣高階官員訪問吐瓦魯，主要先了解未來希望推動的雙邊合作項目。

外交部指出，吐瓦魯9月舉行國會大選，一共選出16名國會議員，之後再由國會議員投票選出新總理並完成組閣。吐瓦魯新任內閣就任後，徐斯儉這次訪問吐瓦魯「對兩國邦誼具有重要意義」。

外交部表示，今年是中華民國與吐瓦魯建交40週年，兩國高層互訪頻繁。吐瓦魯為台灣忠實友邦，長年在國際場域積極協助台灣；多年來，兩國在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，深獲吐瓦魯朝野與人民肯定。

此外，涉外人士指出，拿塔諾與諾魯新任總統安格明（Lionel Aingimea）預計將於12月來台訪問。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交，台灣與其他太平洋友邦的邦交受到關注。台灣目前有吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉等4個太平洋友邦。（編輯：蘇志宗）1081031