警因太陽花遭判賠 徐國勇：執法決心不受影響

（中央社記者游凱翔台北31日電）太陽花學運政院驅離案，台北市警察局遭判賠約新台幣111萬元，外界憂影響警方士氣。內政部長徐國勇今天表示，事件發生在國民黨執政時期，但不管藍綠都會尊重司法判決，台北市警察局也會提起上訴，執法決心不因個案而受影響。

太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，一審台北地方法院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判台北巿警察局應賠111萬1570元。

徐國勇、警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭、台北市警察局副局長黃啟澤、新北市警察局副局長艾鵬，下午針對掃蕩黑幫等議題在內政部召開記者會。

會後有媒體詢問，北院判決結果是否會影響警方執法士氣，以及執法時該如何拿捏比例原則。徐國勇回應，台灣是法治國家，尊重法院的判決，這也是司法獨立的表現，但台北市警察局有上訴的權利，警政署也會全力支持，根據目前的最新訊息，台北市警察局將提起上訴。

徐國勇認為，比例原則就是相當原則，法律的相當原則要依據集會遊行的具體狀況做處理，若對照此次香港的反送中遊行，台灣警察在集會遊行中並不會攜帶裝有實彈的槍械，「因為荷槍實彈就是違反比例原則，若非絕對絕對必要，不會出動鎮暴警察」。

徐國勇舉例，去年立法院發生多起抗議事件，當時警方也不曾出動鎮暴警察，因此每個狀況都不一樣，例如面對持刀械的犯嫌，警察使用警械；若徒手犯嫌，則不該使用槍枝，這就是比例原則，「如果因為這樣大家都不執法，是不是以後有人出車禍就不開車上路，因此要依個案處理」。

徐國勇強調，太陽花這件事是發生在國民黨執政時期，也就是前總統馬英九、前行政院長江宜樺的時期，但不管藍綠對於法院判決都會表示尊重，這也是體現台灣對司法的尊重，但警察執法的決心，不會受到個案影響。（編輯：林興盟）1081031