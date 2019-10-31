台日第三國市場合作委員會 強化海汙處理等合作

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）「第3屆台日第三國市場合作委員會」今天在東京舉行，針對台日企業在第三國可能進行合作的市場、產業領域交換意見；雙方在海洋汙染處理、環保、防災人才培育等議題上，將研議加強合作。

外交部發布新聞稿表示，由台灣日本關係協會與日本台灣交流協會共同舉辦的「第3屆台日第三國市場合作委員會」今天在日本東京舉行。

外交部指出，這次會議由台日協會長邱義仁、日台交流協會會長大橋光夫分別擔任台日雙方團長。會中針對台日企業在第三國可能進行合作的市場及產業領域交換意見。

外交部說，委員會會議由兩協會及台日雙方經貿相關機關共同參與；雙方在第三國市場的海洋汙染處理、環保、防災人才培育等議題上，已有具體進展，今後將研議如何進一步加強合作。

外交部進一步表示，台日雙方均盼透過研討會、企業交流等活動，建構台日企業合作開拓第三地市場的有利環境，並將持續致力強化台日間的經貿合作關係。

此外，對於台日可能進行合作的第三國市場，台日協副秘書長謝柏輝表示，這項平台開放有興趣參與的第三國與台、日企業進行合作，領域包括食品加工、中小企業、環保、廢棄物處理等；包括新南向國家或台灣的邦交國都歡迎參與。

他強調，台日第三國市場合作委員會主要是為台日企業建立交流平台，促進雙邊企業進行合作。（編輯：林興盟）1081031