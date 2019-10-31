高市總預算混亂中付委 民進黨議員稱交付無效

（中央社記者王淑芬高雄31日電）高雄市議會民進黨議員不滿市長韓國瑜缺席預算交付審查，以占據主席台方式拒絕副市長葉匡時預算報告，藍綠爆發流血衝突，議事在混亂中付委總預算，民進黨堅持「交付無效」。

市議會下午的議程是「聽取109年度市政府施政計畫與本市109年度地方總預算案暨附屬單位預算案編製經過」。民進黨不滿韓國瑜缺席，在開議前集體占據主席台，國民黨議員護航拉扯，雙方數度發肢體衝突，過程有國民黨市議員劉德林眼角掛彩，民進黨市議員林宛蓉疑腦震盪暈眩送醫，兩陣營互譴責對方暴力。

下午3時開議，民進黨議員於2時35分集體霸占主席台，議員分持「面對質詢」、「沒有預算」、「沒有付委」等手牌，還人手一隻「尖叫雞」玩偶，不時的按押雞偶發出慘叫聲，讓議事廳氣氛變得詭異。

近3時許，葉匡時率首長列席要做預算報告，但是含民進黨及兩名時代力量議員林于凱、黃捷等議員20餘名議員占據主席台，輪番批評韓國瑜不尊重議會質詢及總預算付委，主張韓國瑜應親自出席議會做預算報告，否則反對付委。

市議員陳致中說，葉匡時是「職務代理非代理市長」，不具向議會報告總預算資格，葉匡時不同於前代理市長葉菊蘭、許立明等人，不具合法性，綠營市議員堅拒「假代理市長」，議員高喊「沒有市長、沒有付委、沒有預算」。

時力議員黃捷、民進黨市議員李喬如等質疑高雄市不值得韓國瑜銷假返回做預算報告嗎？李喬如說，如果韓國瑜不做總預算報告就辭職，也提議高雄市總預算就等到明年大選之後再審。

下午3時20分許，陸淑美帶領國民黨議員進入議事廳，她說民進黨議員違反議事規則；同時間，國民黨議員曾俊傑、劉德林、宋立彬、黃紹庭等人全力護航，並與民進黨議員發生肢體衝突及拉扯，數波衝突有議員架住他人的脖子、也有議員被推倒在地、扭打成一團，議事廳內陷入混亂。

3時25分，在一陣扭打中，議員喊「劉德林流血了、叫救護車」，稍後，林宛蓉也因為暈眩，臉色蒼白的在民進黨議員扶持下走出議事廳。

陸淑美於3時27分請議會警衛進場架開衝突扭打的議員，但是民進黨議員仍堅拒，陸淑美在國民黨議員的護航下於夾縫中走向議事台並敲下議事槌宣布開會，場面仍然混亂，會議在3時39分休息。

會議中斷1個多小時，民進黨總召韓賜村穿梭在黨團間協商，主張總預算明年大選後再付委，但未獲國民黨同意。

下午4時58分，陸淑美在近10名警衛及國民黨議員的保護下，衝破民進黨的人牆推擠走上主持台，國民黨市議員黃香菽奪下議事槌。

陸淑美宣布葉匡時報告總預算，葉匡時在多名國民黨議員的護航下上台，但遭到民進黨議員簡煥宗等人干擾並搶下麥克風，但他繼續做報告，以約兩分鐘時間完成總預算付委報告，並交付提案審查等，陸淑美並火速在5時5分宣布總預算等付委並宣布散會。

占據主席台的民進黨議員高喊「丟臉」、「見笑」、「交付無效」，譴責國民黨議員多數暴力、失職。

國民黨對於議事廳的衝突譴責民進黨暴力，盼回歸理性問政，總召曾俊傑說，議員的職責是監督市政、審查預算，不能暴力問政。

稍後民進黨團偕時力市議員黃捷召開記者會，批評國民黨「傲慢」，不肯在「放韓假後再審總預算是怕什麼」。陳致中及黃捷譴責國民黨暴力，葉匡時是「假代理市長」。民進黨再喊「交付無效」、「總預算等放完韓假再審」。

葉匡時在議會散會後受訪表示，議會的衝突及議員掛彩是不幸的事，盼議會理性問政，明天總質詢也能順利進行。

高市府編列109年度總預算，歲入新台幣1401億元、歲出1465億元，歲出入差短歲出入差短約64.2億元。（編輯：林沂鋒）1081031

民進黨高雄市議員31日占據議會主席台，杯葛副市長葉匡時（下排中）登台報告，國民黨籍議員群起護航，葉匡時在一片混亂中進行預算報告，隨後由副議長陸淑美宣布總預算案付委及散會。中央社記者董俊志攝 108年10月31日