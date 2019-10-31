張善政出席企業座談 現場選舉味濃

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政（中）31日率顧問團學者，出席高雄一場企業轉型座談活動，對台灣未來發展提出建言。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月31日

（中央社記者程啟峰高雄31日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今天出席高雄一場企業轉型座談，黨籍7名立委參選人紛到場輪番上台致詞造勢，現場「凍蒜」聲不斷，選舉味濃厚。

企業數位轉型座談會下午在高雄林皇宮舉行，有上千人參加，張善政專題演講「以數位轉型帶動南台灣的繁榮與發展」。國政顧問團醫療長照小組召集人王明鉅、經濟小組顧問杜震華也到場分別就南部製造業庶民經濟發展及台灣面對高齡少子危機各抒己見。

國民黨高雄市立委參選人除黃韻涵外，其餘7名立委參選人都到場輪番上台表達政見並與高雄市韓國瑜顧問團總團長洪俊德等人同台造勢，他們呼籲大家明年1月11日一起下架總統蔡英文，讓韓國瑜進入總統府，現場「凍蒜」聲不斷。

4名轉戰立委的市議員黃柏霖、陳麗娜、李雅靜、陳美雅趕在議會甲級動員前也紛趕來輪番上台致詞並造勢。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺呼籲大家讓立委8席全上，讓立法院過半才能撥亂反正。

張善政表示，韓國瑜被人罵草包，如果是草包，會有台大教授站出來力挺嗎？國政顧問團就不乏來自台大的學者，韓的理念是「台灣發大財、台灣安全、人民有錢」，人民有錢後，台灣就會繁榮。

張善政進一步說，韓國瑜當選市長後就希望高雄市蓬勃發展，希望中央跟地方互相搭配，現在韓國瑜要選總統，因此規劃對高雄及高屏地區經濟發展非常有料的政見。

他認為，國內產業以中小企業居多，面對數位潮流來襲，中小企業數位轉型絕對是政府必須協助的重點。

張善政又說，國政顧問團主張在南部製造業密集的工業區成立智慧製造顧問服務公司新聚落，並讓研究法人的實務經驗老手陪同進駐，如此不但可協助南部製造業轉型智慧製造，也創造南部智慧服務新創事業，增加年輕人在南部的高端就業機會，並讓經濟起飛。（編輯：林沂鋒）1081031