蔡總統籲年輕人出來投票 主權要牢握自己手中

（中央社記者王揚宇台北1日電）總統蔡英文今天出席民進黨青年競選總部開幕，呼籲青年朋友明年選舉一定要出來投票，也強調民主自由、主權要牢握自己手上，這是要講給全世界人聽，台灣人的價值選擇。

位於審計部對面空地的民進黨青年競選總部今天晚上開幕，民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人出席，並宣讀「給台灣的一封信」，而蔡總統也上台分享她對於年輕人以及明年選舉等看法。

蔡總統說，2014年以後，民進黨開始嘗試讓年輕人上場，尤其是挑戰最困難的地方，民進黨好像有這樣的傳統，像大家所看到的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，甚至於是新竹市長林智堅，他們也是一次又一次的努力，而這成功的代價，「可能就是胖了一點」。

蔡總統也說，去年11月24日選舉完，很多人失望、不滿意，但今天大家站在這裡，跟去年1124的場景好像不大一樣，因為年輕人站出來了。

談到大選的重點，蔡總統向在場年輕人說，這次選舉的重點是「大家要出來投票」，因為很多人在笑民進黨，說民進黨現在看起來好像有很多年輕人支持，但年輕人不可靠，投票那天會睡過頭或懶惰等，就不去投票，「這次大家做一個可靠的年輕人，可以嗎？」

蔡總統也說，明年1月11日，大家要出門去投票，把聲音放大最大，也要讓國際上聽到，台灣人展現集體意志，台灣人有自己的選擇、台灣人選擇自己堅持的價值，雖然很多人說，「我們的選擇是蔡英文，這沒有錯，但比較精準、正確的答案，是台灣人選擇民主自由。」

總統蔡英文（中）1日晚間現身民進黨青年競選總部參，與年輕世代座談，她向在場年輕人承諾，未來4年一定會把經濟做的更好。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日

蔡總統提到，沒有主權的民主自由，是沒有保證的，並舉香港自由社會現在倒退的例子，就是因為沒有主權、主權在別人手上。

蔡總統強調，民主自由不是別人給的，一定要握在自己手上，絕對不能放掉，也要牢牢握住在自己手上的主權，不能放掉，這是明年1月11日選舉要講給全世界人聽，台灣人的選擇與價值。

演說過程中，蔡總統也細數過去4年的施政成果，包括做了婚姻平權、轉型正義、能源轉型、年金改革、長照2.0、加強社會安全網等，而她也特別提到，司法改革是一個非常大的工程，需要很多時間、人力的投入，或許大家現在感受不到，但將來會讓台灣人有一個可以信賴的司法。

蔡總統最後指出，將來的4年，一定會把台灣經濟、國家安全網、老人照顧做得更好，「我們說定了，明年1月11日就選蔡英文；你要記住，在關鍵的時候，改變國家命運的都是年輕人。」（編輯：楊凱翔）1081101

2020總統及立委選舉倒數，民進黨青年競選總部1日正式成立，總統蔡英文（前右2）與民進黨主席卓榮泰（前右3）、秘書長羅文嘉（前右）一起參觀現場設置的帳篷區。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日