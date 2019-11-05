副總統接見日本訪賓 盼協助台灣參與CPTPP

（中央社記者溫貴香台北5日電）副總統陳建仁今天接見「日華親善協會全國連合會」會長藤井孝男所率領的訪問團表示，期盼訪賓持續為台灣發聲，協助台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及加入各種國際組織。

「日華親善協會全國連合會」會長藤井孝男訪問團上午由外交部次長曹立傑陪同前往總統府拜會副總統，副總統致詞時表示，藤井會長過去擔任日本國會跨黨派友台組織「日華議員懇談會」幹事長，長期推動強化台日兩國關係，包括促成免簽、駕照相互承認、打工度假協定、北海道設處及故宮文物赴日展出等，對促進台日兩國關係貢獻良多，他要向藤井會長表達由衷感謝。

副總統說，藤井會長號召全日本各地親善協會代表共同來台，以具體行動展現對台灣的支持，在台灣國際處境艱難之際，不僅給予鼓舞，也對台日雙邊交流、強化日本各界深入瞭解台灣有重大意義。

副總統說，近來日本天災頻仍，第19號颱風侵襲日本，災情非常嚴重，他由衷期盼災區早日復原，受害民眾得以儘速恢復正常生活。鑒於防災無國界，期盼未來能持續擴大雙邊防災合作，增進台日友好關係。

副總統提到，沖繩著名世界遺產「首里城」不幸於上週發生大火，建築嚴重毀損，總統已於第一時間表達慰問。「首里城」是沖繩最重要的歷史建築，也是國人熱愛的觀光景點，他也衷心期盼重建工程順利進行，讓世界各國能再次感受琉球王城的魅力。

副總統表示，中國近來不斷威脅利誘邦交國與台灣斷交，強迫台灣接受「一中原則」及「一國兩制」，並揚言不放棄對台動武，此等舉措已威脅台海及亞洲區域和平及穩定，台灣絕對無法接受。

他進一步表示，總統已於今年國慶演說中明確宣示，拒絕「一國兩制」是台灣2300萬人民不分黨派、不分立場的最大共識。做為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保和平穩定的現狀，不會被片面改變。

副總統提及，美國副總統彭斯（Mike Pence）於10月24日公開盛讚台灣是中華文化與民主的燈塔，並表示美國將與台灣站在一起，捍衛得來不易的自由。安倍首相也多次表示，台日共享自由、民主、法治等普世價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人。

副總統認為，藤井會長目前擔任自民黨顧問，與安倍首相及黨內重要幹部關係良好，與會的親善協會代表在日本各界都深具影響力，期盼訪賓持續為台灣發聲，大力協助台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及加入各種國際組織。（編輯：林興盟）1081105