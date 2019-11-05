韓辦對26條措施樂觀其成 林飛帆：弊大於利

（中央社記者王承中、葉素萍台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營對於中國對台「26條措施」樂觀其成，民主進步黨副秘書長林飛帆今天說，「26條措施」虛大於實、弊大於利，完全是包裝一國兩制的行動方案。

中國國台辦與國家發改委4日聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」。

韓國瑜競辦發言人何庭歡上午在國民黨中央黨部接受媒體訪問表示，對於大陸當局營造出對台商投資環境有利的措施，韓陣營都是樂觀其成，但也提醒台商，大陸各地政策可能不一樣，還是要做好風險評估，韓陣營也會關注後續發展。

林飛帆下午透過新聞稿表示，昔有「對台31條」，今有「26條措施」，都是中共換湯不換藥的選舉迷湯。想必是中共支持的政黨不樂觀，才在打政治牌。

他說，韓國瑜辦公室以「樂觀其成」看待26條措施，但26條措施「虛大於實、弊大於利」，完全是包裝一國兩制的行動方案；香港在一國兩制下，如今已是優惠盡失。一國兩制是場騙局，中共想複製香港經驗，但台灣不是中共的白老鼠。

林飛帆說，國民黨指民進黨政府遏止兩岸交流、把兩岸關係當選戰武器、付委中共代理人法，這些指控在在顯示，對於中共溫水煮青蛙式地吞食台灣主權，國民黨毫無危機意識。

林飛帆認為，26條措施看似惠台，卻隱含很多矮化台灣主權的陷阱，一不小心就會讓台灣受傷。他質疑，若中國心存善意想跟台灣交流、提出惠台措施，何必打壓演藝工作者參加金馬獎，強硬限制中客來台自由行。

此外，媒體社論指前總統馬英九在「馬習會」時「只說一中、未講各表」，馬英九辦公室今天透過新聞稿表示，馬英九在「馬習會」時確實曾當面告訴對方，1992年兩岸達成九二共識的內容，就是「海峽兩岸均堅持一個中國原則；但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可以用口頭聲明的方式，各自表達。」但媒體仍一再以訛傳訛，製造假新聞，實自失媒體公正客觀立場。（編輯：謝佳珍）1081105