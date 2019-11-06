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駐韓代表投書 台灣願貢獻己力對抗氣候變遷

最新更新：2019/11/06 14:40

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）駐韓國台北代表部代表唐殿文今天在韓國「朝鮮日報」投書，向韓國讀者呼籲，支持台灣專業、務實、有貢獻的參與聯合國氣候變化綱要公約，對抗氣候變遷，讓台灣貢獻己力。

韓國「朝鮮日報」今天在意見版（Opinion）以「解決氣候變遷問題需要全球共同應對」為題，刊出唐殿文的投書。

唐殿文在專文中指出，他派駐韓國服務多年，對四季分明的韓國印象深刻；但每當和韓國朋友提起此事，不少人都憂心地說，全球暖化造成氣候異常，現在韓國的春季和秋季已不若以前明顯，夏天也變得悶熱許多。

他說，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）今年4月舉辦全球首次適應周活動（Global Adaptation Week），並選在仁川舉行，聯合國前秘書長潘基文在開幕典禮致詞時，警告若再不及時解決氣候暖化問題，仁川市恐將於本世紀末被海水淹沒。

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會將於12月在西班牙馬德里舉行，預計會議將討論各國的減量承諾並加強減量企圖，同時針對各國如何以「國家自願減量承諾」（NDC）促進氣候行動進行磋商。

唐殿文表示，台灣因深受氣候變遷的影響，發展出許多相應的專家及技術，也樂意與各國分享，然而台灣因政治因素迄今仍僅能以非政府組織（NGO）觀察員名義與會，無法向UNFCCC秘書處遞交台灣的NDC。

即便如此，台灣從未因此放棄承擔責任，應與其他國家一般，賦予台灣相同的機會，納入全球因應氣候變遷的減碳機制、談判與巴黎協定相關活動。他籲請UNFCCC公約的締約方勿將目光侷限於政治考量，支持台灣專業、務實、有貢獻參與聯合國氣候變化綱要公約，對抗氣候變遷，讓台灣貢獻己力。

專文中強調，環境的污染和保護都是不分國界的，韓國深受霧霾之苦，許多證據指出空氣中有相當部分的懸浮微粒來自中國大陸，氣候變遷問題需要全世界同心才能解決。（編輯：高照芬）1081106

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