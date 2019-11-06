蔡總統首度出席後備軍人會議 肯定救災貢獻

（中央社記者顧荃台北6日電）總統蔡英文今天出席後備軍人輔導工作會議，這是首度有總統出席此項活動。蔡總統說，後備軍人平時支援救災，她要求國防部要讓社會了解後備軍人的貢獻，並改革落實全民國防理念。

蔡總統下午出席國防部後備指揮部舉行的「108年後備軍人輔導工作會議」，頒獎表揚「資深後備幹部」與「委顧團長」等獎項，勉勵全國364個輔導中心的輔導幹部，肯定他們長年擔任國防志工、守護家園的付出；國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人也共同出席。

蔡總統致詞時表示，國軍是守護國家安全的第一線，後備軍人是和國軍聯合作戰的重要戰力，後備軍人輔導組織兼顧全民國防的任務，是國軍戰力的後盾，她身為三軍統帥，向各位後備軍人表達感謝。

蔡總統指出，後備軍人輔導組織遍布全國，平時協助執行動員演訓、後備軍人服務、推廣全民國防，建立國軍跟社會間的橋樑，當災害發生時，更可以看到後備軍人輔導組織幹部身穿「全民國防」背心進入災區，與國軍協力救災。

蔡總統說，像是花蓮0206震災、0823豪大雨、宜蘭普悠瑪列車翻覆意外時，都可以看到後備軍人輔導組織幹部的身影，讓災民感受到溫暖，讓國軍士氣倍增；後備軍人輔導組織平時協助國軍救災任務，一旦遭逢戰時，也會是國軍的後盾。

蔡總統表示，現役跟後備軍人本來就是一家人，她身為三軍統帥，一定會做到對後備軍人的照顧，後備軍人制度的改革正在縝密規劃當中，除了現在法規提供後備軍人工作保險、身障給付的保障，比照榮民享有國軍各級醫院就醫禮遇外，她也宣布兩項措施由國防部研究推動。

蔡總統說，第一，國防部要有具體作為，讓社會了解後備軍人輔導組織對國軍與社會的貢獻，每年軍人節讓這些無名英雄共享對軍人的尊敬、受到民眾肯定。第二是進行後備軍人組織改革規劃時，要落實全民國防的理念，擴大後備軍人輔導組織平時社會服務與戰時支援國軍的能量，提高作業經費，深化服務品質，拓展服務區域，在各鄉、鎮、市、區，設立後備軍人輔導中心辦公室。

中部地區後備指揮部嘉義委顧團團長鄭金鎮表示，後備軍人不分藍綠，國軍絕對中立，對於今天首度有總統出席這項會議，他非常感謝；花蓮市輔導中心主任吳施鴻曾協助花蓮震災救災，他說，以前都沒看到國家元首來，感謝總統為後備軍人打氣加油；宜蘭縣委顧團組訓顧問林明宗表示，後備軍人投入救災演訓不遺餘力，相關輔導組織不分藍綠。（編輯：紀淑芳）1081106