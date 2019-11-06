韓國瑜拋外館賣農產品 謝長廷：恐有觸法問題

聞國民黨總統候選人韓國瑜拋出政見，要把駐外使館當成推廣農漁產品等的促銷點，駐日代表謝長廷6日在東京對台媒表示，這可能有觸法問題。圖為他11月1日到日本一所小學推廣台灣香蕉。是推廣，並非買賣。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年11月6日

（中央社記者楊明珠東京6日專電）媒體報導，國民黨總統參選人韓國瑜拋政見，要把駐外使館當成推廣藝術品、農漁產品促銷點。駐日代表謝長廷今天表示，如要販售，這麼做駐外使館和人員可能有觸法的問題。

謝長廷今天在位於東京白金台的駐日代表處與台媒記者茶敘，談到韓國瑜拋出的新政見時表示，利用駐外使館介紹一下台灣的文創或農產品是可以，但要販售可能會有問題，例如這牽涉稅金、營利事業執照等，比較複雜。

他說，讓外交人員去賣農產品，除了外行人賣不了之外，這可能會有觸法問題，涉及簽證及入境目的不符等問題。

謝長廷說：「就想像力來講，是很有創意。創意比賽可以不用去想到有沒有法律問題，叫做腦力激盪，但政見並非創意比賽。」

謝長廷多次到日本的小學推廣台灣香蕉，本月一日與農委會農糧署署長胡忠一到茨城縣笠間市稻田小學跟小學生共進營養午餐品嘗台灣香蕉，促進台日友好。

謝長廷表示，推廣並非買賣，提供給學生品嘗並無收費，如果涉及買賣就是利益行為，須有營業執照，也要繳稅。此外，運送農產品到外館銷售，也需要時間檢疫，在商業上不一定有利，如果東西壞掉吃出問題，反而不利於外交關係。

韓國瑜的夫人李佳芬預計本月中旬訪日，參加國民黨東京黨部（中山學會）16日在東京舉辦的「日本地區僑學界各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會」成立大會。

謝長廷被問到此事時表示，前行政院長賴清德、台北市長柯文哲訪日參加僑界活動時，他都沒出席，基於一視同仁的原則，李佳芬來東京參加國民黨選舉後援會成立大會，他也不會參加，但如果有需要陪同拜訪內閣大臣、國會議員的話，駐日代表處都可派人做陪，只是目前尚未接到這方面的要求。（編輯：陳永昌）1081106