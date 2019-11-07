國小主任批高市府被罰寫心得 蔡總統：不恰當

（中央社記者葉臻新北7日電）總統蔡英文今天接受媒體聯訪時，被問及對於高雄市1名國小主任因批評高雄市政府沒做事而被罰寫3000字心得的看法時表示，這樣的處罰「不恰當」，老師也要有一定的言論自由。

高雄市1名國小主任在假日參加公民割草論壇，在表達意見時批評高雄市長韓國瑜，還指高市府沒做事。高雄市教育局長吳榕峯昨天受訪表示，國小主任不是市議員或立法委員，不應隨便說市政府沒做事，請當事人看高雄市教育局送市議會專案報告，並寫3000字心得。

蔡總統上午參訪新北市樹林區幼兒園，接受媒體聯訪時被問及此事時指出，「聽起來怪怪的」，過去批評她與其團隊政策的人很多，但從來沒發生過這樣的事；現在是民主社會，就算老師也要有一定的言論自由，「這樣的處罰，我聽起來是覺得不恰當」。

媒體進一步提問，中國國民黨總統參選人韓國瑜今天到新竹縣的行程，由於行程地點沒有門牌，擅自把當地民眾農莊的地址當做地標公開宣傳，造成農莊莊主不滿抗議，認為韓國瑜團隊沒有事先詢問就把地址公開，造成困擾。

蔡總統表示，依照她的理解，「這樣的事情好像不是第一次」，可以了解韓國瑜想去不同的地方參訪，但對於在地的主人確實要有必要的尊重。（編輯：戴光育）1081107