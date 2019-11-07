局長罰人寫心得 綠議員促下台吳榕峯指教育手段

民進黨籍市議員鄭孟洳（右2）、黃文益（左3）等偕同時代力量市議員林于凱（右）7日召開記者會譴責高雄市政府及市府教育局長吳榕峯，批評吳榕峯動用私刑讓評高雄市處於「順韓者昌，逆韓者亡」的恐怖環境，應該辭職下台。中央社記者王淑芬攝 108年11月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）民主進步黨籍高雄市議員高閔琳等人今天齊聲譴責高雄市教育局長吳榕峯違法動用「私刑」，處罰參加公民論壇的國小主任寫心得報告是失格，促吳榕峯下台。

高雄市副市長葉匡時、吳榕峯在高雄市議會總質詢休息時間接受媒體聯訪。葉匡時指出，當事人為人事主任是敏感的位置，未保持行政中立已經違法。

葉匡時表示，依公務員服務法規定，當事人不能在公開場合批評長官，所以會依據公務人員考績法要做一些處理。

吳榕峯說，人事主任是教育人員的一環，所以請當事人閱讀教育局的專案報告，再視懲處的規範到哪裡而予以審議；教育局是用教育的手段處理，包括要求當事人寫心得報告，但當事人可以不寫，沒有強迫性。

高閔琳昨天在市政總質詢指出，高雄市教育局對參加公民割草論壇的國小主任罰寫心得報告3000字，相對於市府局長違反行政中立為中國國民黨籍立委輔選站台是兩套標準。

對此，吳榕峯昨天表示，這名國小主任公開批評「市府沒做事」，才請當事人寫3000字的教育局專案報告心得，要當事人了解教育局有做事。

民進黨籍市議員鄭孟洳、高閔琳、黃文益等偕同時代力量市議員林于凱今天召開記者會譴責高市府及吳榕峯，還點名吳榕峯在做踐踏教育的事，應該辭職下台。

會中，林于凱聲援國小主任是在假日參加論壇，沒有違反行政中立，並批評吳榕峯的官威很大。

黃文益說，論壇當天他在場，當事人未提到其執行的相關公務業務，質疑高雄市處於「戒嚴」時期，並批評吳榕峯動用私刑讓評高雄市處於「順韓者昌，逆韓者亡」的恐怖環境。

高閔琳表示，當事人在假日參加論壇沒有違反公務人員行政中立法，依據公務人員考績法也無脅迫長官的事實，高市府不能用公務人員考績法來打壓當事人的考績。

她說，真正違反行政中立的是高市府某局長搭公務車去輔選，那才該寫悔過書，吳榕峯失格已經不適任，應該下台。

總質詢休息時間，媒體詢問，公務人員也是公民且是在假日難道不能表達自己的意見？吳榕峯表示，依據公務人員行政中立法，公務人員不能洩露公務人員的身分。

葉匡時說，公務人員在假日可以參加政治活動、遊行或連署等，但公開地表達政治立場、發言是不符合公務員服務法，但政務官可以。

媒體追問，公務人員沒有言論自由嗎？葉匡時表示，這就好像軍人有言論自由嗎？警察有言論自由嗎？不同的職業就會有不同的限制，這是公務員服務法、公務人員考績法、公務人員行政中立法的規定，是中央的法規。

高雄市教育局上午發布新聞稿指出，對於有公務員對外發表不實言論深感痛心，教育局認真做很多事，無法接受不實汙衊。有關同仁遭投訴發表不實言論損害市府聲譽一事，須提送考績會審議，目前並未有懲處。（編輯：戴光育）1081107

高雄市政府教育局長吳榕峯（左）7日在高雄市議會受訪表示，教育局是用教育的手段處理，包括要求當事人寫心得報告，但當事人可以不寫，沒有強迫性。中央社記者王淑芬攝 108年11月7日