北市議會藍營提地方公投綁大選 市府：牴觸無效

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議會國民黨團今天開記者會提出將修正「台北市公民投票自治條例」草案，包含明訂地方性公投綁大選等4項。民政局表示，地方性公投綁大選與公民投票法母法相牴觸無效。

北市議會國民黨團召開「公投併大選─中央不做台北來做」記者會，包含總統參選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、立法委員參選人及多名市議員出席。

國民黨團指出，民進黨強迫公投脫鉤大選是民主的退步，認為應修正「台北市公民投票自治條例」，包含降低公投投票年齡至18歲、明訂地方性公投綁大選、建置電子連署機制、降低提案及連署門檻，並要求北市府履行釋憲。

周錫瑋說，若韓國瑜當選總統後，將成立執行公投委員會，會嚴格執行公投案通過的結果。

出席記者會的台北市政府民政局副局長許敏娟表示，市府可執行部分包括降低公投門檻及18歲投票、建置電子連署等，但針對地方性公投綁大選需釋憲部分，需跟法務局研議，再看如何處理。

民政局發新聞資料解釋，對於地方性公投綁大選，這非公投法授權自治條例範疇，應按照公投法規定辦理，行政院日前函告高雄市條文無效，不會把類似條文納入北市府修法草案，避免牴觸無效。

民政局表示，建置電子連署機制部分，會參照公投法條文，訂定電子連署辦法和施行日期。至於公投投票年齡下修部分，相關條例去年送至市議會審議，因換屆不續審被退回，今年10月公投實行細則剛通過，會依母法修正，再提案至議會。

民政局指出，至於降低提案人數部分，應考量台北市選舉人數的比例代表性並比照公投法修正人數。

至於國民黨團要求北市府提釋憲，民政局表示，依司法院大法官審議案件法規定，並不符合釋憲情形，若符合聲請釋憲條件，會研議進行釋憲程序。（編輯：李亨山）1081107