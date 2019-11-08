馬朱韓台商造勢大合體 缺席連戰晚宴

（中央社記者余祥台北8日電）前國民黨主席連戰出手整合，力邀黨主席吳敦義、歷任黨主席馬英九、朱立倫等人出席今天晚間台商後援會為國民黨總統參選人韓國瑜舉辦的造勢活動，眾人先在造勢活動大合體，但馬、朱、韓皆未出席與連戰的晚宴。

台商晚間在國軍英雄館為韓國瑜舉辦台商後援造勢活動，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席連戰、吳伯雄、朱立倫等人皆出席。

在造勢活動後，連戰接著在國軍英雄館二樓設宴，宴請台商以及歷任黨主席等，前國民黨主席洪秀柱也特別從台南北上出席。

不過，馬英九、朱立倫出席完造勢活動後直接離開，韓國瑜則待在造勢活動場地，約30分鐘後離開。

對於媒體追問為何未出席飯局，韓國瑜並未回應；吳敦義則在約30分鐘後離場，媒體追問為何提早離席，吳敦義說，他另有行程。

知情人士指出，台商盼國民黨明年能贏得大選，重返執政，穩定兩岸關係，但他們實在看不下去黨內大老不團結，才拜託連戰作東，力邀歷任黨主席同台，展現團結氣勢。

知情人士說，台商今天看到韓、馬、朱、吳同台，更彼此牽手高呼韓國瑜凍蒜，覺得十分感動，甚至眼淚都快要掉下來，至於馬、朱、韓未出席晚宴，事先都有與主辦單位溝通過，大家也都能理解。

不過，外界原本認為，連戰設宴可望敲定朱立倫是否接任主委一職，讓韓國瑜競總主委、全國後援會長、全國顧問團總團長三巨頭全數到位，朱、韓皆未出席與連戰的晚宴，仍引發外界聯想。（編輯：紀淑芳）1081108