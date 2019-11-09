竹市百工百業造勢 賴清德現身力挺鄭宏輝

民進黨籍新竹市立委參選人鄭宏輝（右4）的競選團隊9日舉辦後援會授證活動，前行政院長賴清德（左4）與新竹市長林智堅（左3）、同黨立委柯建銘（右3）皆現身力挺。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）前行政院長賴清德今天到新竹市公開力挺民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，肯定鄭會做事、熱心公益、經歷完整，呼籲民眾支持與集中選票，一同守護台灣價值。

鄭宏輝競選團隊今天下午舉辦「新竹市百工百業做伙相挺鄭宏輝」後援會授證活動，宣布173個後援會成立，除新竹市長林智堅、立委柯建銘到場，賴清德也現身力挺。

賴清德致詞表示，支持鄭宏輝有幾個原因，除了會做事，多年奉獻新竹市的熱心公益，在地方上擔任東區守望相助巡守隊長、義消總隊長，也在中央擔任客委會委員、行政院顧問等，加上有完整經歷，相信能夠在國會扮演關鍵力量。

鄭宏輝致詞表示，一個專業政治人物除了要發現問題，也要解決問題，他在新竹市20多年，未來仍會為新竹市繼續努力，替新竹爭取更多的建設和福利，讓大家過更幸福的生活。（編輯：張銘坤）1081109