27歲賴品妤口誤自己21歲 蔡總統笑稱嚇一跳

總統蔡英文（左2）13日到新北市汐止區為民進黨籍立委參選人賴品妤（右2）站台，蔡總統稱讚賴品妤很活潑、勤勞，給賴品妤的任務是所有的菜市場都要跑過一遍。中央社記者葉臻攝 108年11月13日

（中央社記者葉臻新北13日電）總統蔡英文今天下午陪同民進黨籍立委參選人賴品妤至汐止拜票，賴品妤致詞時一時緊張，錯把自己年齡說成21歲，民眾趕緊幫忙更正是27歲，蔡總統則笑說聽到時被「嚇了一跳」。

總統蔡英文下午陪同賴品妤至汐止展德宮參香，隨後進入秀豐黃昏市場拜票，過程中有不少民眾搶著與蔡總統握手，也有攤販獻上象徵好彩頭的蘿蔔和祝福「凍蒜」的蒜苗。

活動起初，賴品妤在致詞時因為一時緊張，口誤自己今年是「21歲」，現場民眾聽見趕緊幫忙更正是「27歲」，引來一陣笑聲。

蔡總統在致詞時表示，民眾第一次認識賴品妤是因為太陽花學運，賴品妤高高爬在椅子上，第二次是頭插到麥克風；剛剛賴品妤一時口誤，講錯自己年齡是21歲時把她嚇了一跳，但還是稱讚賴品妤雖然容易緊張，「仍是有經驗的女生」，希望大家將賴品妤送進國會。

蔡總統致詞時表示，大家昨天都有看世界12強棒球複賽，很驕傲台灣人是英雄出少年，「我們要給台灣的年輕人機會接受歷練，未來撐起國家」，蔡總統也稱讚賴品妤很活潑、勤勞，給賴品妤的任務是所有的菜市場都要跑過一遍。

蔡總統也強調，民進黨的執政團隊很認真、貼近民意，今年的減稅政策也是台灣有史以來規模最大，讓全民共享經濟的發展成果，政府也有長照2.0等好的政策照顧老年人，希望能持續的增加預算讓更多的老人家得到照顧。（編輯：李錫璋）1081113

總統蔡英文（右）13日在新北市汐止區陪同民進黨立委參選人賴品妤到黃昏市場拜票，受到民眾熱烈歡迎，不少攤商爭相與蔡總統握手。中央社記者葉臻攝 108年11月13日

總統蔡英文（中）13日在新北市汐止區陪同民進黨立委參選人賴品妤（前灰色外套者）到黃昏市場拜票，並與「2020蔡英文總統連任全國小販業勞工後援會」合影留念。中央社記者葉臻攝 108年11月13日

總統蔡英文（右3）13日在新北市汐止區陪同民進黨籍立委參選人賴品妤（右2）到黃昏市場拜票，有攤商送上象徵好彩頭的蘿蔔與祝福「凍蒜」的蒜苗。中央社記者葉臻攝 108年11月13日