蔡總統縣市競總高雄16日首成立 展現要贏氣勢

總統蔡英文拚連任，高雄市競選總部將於16日成立，總部建築外牆延續中央競辦設計主視覺，並掛上蔡總統與民進黨高雄市8名立委參選人的聯合看板。中央社記者董俊志攝 108年11月15日

（中央社記者陳朝福高雄15日電）總統蔡英文連任高雄市競選總部明天成立，高雄競總主任委員管碧玲等主要幹部今天舉行記者會邀高雄市民參與蔡總統全國第一個成立的縣市競總，展現「光復高雄，台灣要贏」氣勢。

媒體提問蔡總統與前行政院長賴清德是否同台及當場宣布「蔡賴配」等，管碧玲開玩笑表示，神秘嘉賓不能先曝光。相關議題只有蔡總統能回答，但有歷史性鏡頭就在這裡。

高雄競總總幹事許立明表示，高雄這一年市政推展步調明顯停滯，高雄歷經前高雄市長謝長廷、陳菊擘畫與施政，逐漸擺脫工業城市宿命，日益展現建設成果；去年的選擇導致目前種種，讓很多高雄人懊悔沮喪，但高雄市民堅毅、充滿智慧，不畏懼困難，盼望昔日驕傲，明年就用選票光復高雄，贏回高雄人光榮感。

管碧玲說，台灣受中國資訊戰侵害，國際間十分關注選舉結果，要透過這場選戰清楚表達光復高雄、迎回榮耀信念，也要向國際傳達台灣人堅守國家主權意志。

管碧玲期盼高雄市民集結一心，明天一起喊出「光復高雄、保衛台灣」，明年1月11日共同達成蔡總統連任、高雄立法委員「全壘打」與民主進步黨國會過半目標。

高雄競總安排眾多有別以往環節，在成立大會的舞台前將規劃搖滾區。

高雄競總活動部主任高閔琳表示，希望跳脫傳統造勢場合框架，期待高雄支持蔡總統連任的熱情持續拉抬立委選情，蔓延全台，「高雄大贏，台灣就贏」。

高雄競總設於高雄市議會旁的鳳山區議會路和光華路口，建築外牆延續中央競辦設計主視覺，掛上蔡總統與民進黨高雄立委參選人聯合看板；高雄競總願景館設計別出心裁，隔著透明玻璃門「打狗辣客灘」映入眼簾，人工白沙灘造景緩和競總剛性氛圍，也有「聚沙成塔」寓意，期盼藉吸睛空間設計，凝聚更多人氣。（編輯：李明宗）1081115