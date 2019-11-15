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屏東國民黨員抗議不分區名單 要求列入蘇清泉

最新更新：2019/11/15 13:51
屏東市民代表傅建雄（前排右3）等多名中國國民黨員15日到國民黨屏東縣黨部抗議，希望中常會修改不分區立法委員提名名單，國民黨主席吳敦義應列在安全名單外，才能激發投票，也希望讓前立委蘇清泉進安全名單。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月15日
屏東市民代表傅建雄（前排右3）等多名中國國民黨員15日到國民黨屏東縣黨部抗議，希望中常會修改不分區立法委員提名名單，國民黨主席吳敦義應列在安全名單外，才能激發投票，也希望讓前立委蘇清泉進安全名單。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東市民代表傅建雄等約50名中國國民黨員今天到國民黨屏東縣黨部表達不滿國民黨不分區立法委員提名名單，要求國民黨主席吳敦義退出安全名單，讓前立委蘇清泉進安全名單。

國民黨公布不分區立委提名名單後引發黨內反彈，國民黨今天將舉行臨時中央常務委員會，預計將調整名單。

傅建雄等人表示，名單讓基層反彈很大，希望中常會修改，吳敦義應列在安全名單外，才能激發投票，也希望蘇清泉列入安全名單。

傅建雄說，雖然國民黨屏東縣黨部主任委員廖婉汝列入名單，但民主進步黨不分區立委提名名單有2席屏東縣籍，屏東是國民黨選戰艱困區，應比照民進黨給2席。

屏東縣黨部書記長沈世裕表示，會向黨中央反映黨員意見。

具醫師身分的蘇清泉接受中央社記者電話訪問時表示，國民黨的名單一個醫生都沒有，他任立委時也協助政府推動長期照顧政策，藍軍沒人比他更熟悉醫療業務。他要再選屏東縣長，需要有平台，如果黨中央對他不理不睬，不排除參選屏東縣第2選舉區（屏南）立委。（編輯：李明宗）1081115

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