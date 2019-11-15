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警大校運會熱情登場 徐國勇行動支持警察教育

最新更新：2019/11/15 16:36
內政部長徐國勇（前左）15日出席中央警察大學第38屆校運會時表示，警察在所有公務員中仍是民眾最信任的職業，這是所有警大校友在治安工作上發揮團隊精神與尊重紀律的成果，期許警大人從運動比賽中，學習團隊精神及榮譽心。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年11月15日
內政部長徐國勇（前左）15日出席中央警察大學第38屆校運會時表示，警察在所有公務員中仍是民眾最信任的職業，這是所有警大校友在治安工作上發揮團隊精神與尊重紀律的成果，期許警大人從運動比賽中，學習團隊精神及榮譽心。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年11月15日

（中央社記者邱俊欽桃園15日電）內政部長徐國勇今天主持中央警察大學第38屆校運會，除了讚賞警大學生的創意表現，也為激烈的拔河冠軍賽的隊伍加油喝采；他期許警大人從比賽中學習團隊精神及榮譽心。

中央警察大學第38屆校運會今天登場，學生進場時卯足全力，扮演斯巴達戰士、海綿寶寶、寶可夢等各種不同造型及主題進場，展現驚艷創意，增添活潑的嘉年華氣氛。

徐國勇表示，警大是國內頂尖一流、真正文武合一的大學，他從擔任內政部長以來，親自出席警大校慶、畢業典禮以及運動大會等活動，以行動表達對警察教育的重視。

徐國勇說，警察在所有公務員中，仍然是民眾最信任的職業，這是所有警大校友在治安工作上發揮團隊精神與尊重紀律的成果，期許警大人從運動比賽中，學習團隊精神及榮譽心。

徐國勇隨後巡場向同學致意，受到學生熱情歡呼，並與警大師生一起觀看最激烈的拔河冠軍賽，為活力四射的運動會揭開序幕，受到師生熱烈回響。

警大表示，拔河比賽是警大校運會中最具代表的團隊競賽，是凝聚團隊精神最重要的比賽項目，也考驗著團隊向心力和默契，這不僅是拔河場上所有選手的比賽，更包含場邊同學一起加油吶喊所凝聚的向心力。

警大說，警大拔河比賽是警大的優良傳統，藉由這短短的幾分鐘，凝聚成一個生命共同體，同心協力為目標而努力，這種追求團隊榮譽的力量，正是警大核心價值「榮譽」的體現，也讓參與師生留下滿滿的感動與回憶。（編輯：張銘坤）1081115

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