韓國瑜：民進黨現在還有誰清廉 若做得差請下台

國民黨總統參選人韓國瑜（左）17日前往新北市瑞芳區，參加他與立委參選人李永萍（前右）聯合競選總部成立大會，韓國瑜說，這趟傾聽之旅強烈感受到好多台灣人心中有塊烏雲，各行各業「擔心現在，害怕未來」。中央社記者王朝鈺攝 108年11月17日

（中央社記者王朝鈺新北市17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，太多人日子過得非常辛苦，自從前法務部長陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉，民進黨若做得好，繼續投那沒話講，民進黨做得差就請下台。

韓國瑜上午11時許前往新北市瑞芳區，參加他與國民黨新北市立委參選人李永萍聯合競選總部成立大會致詞時表示，許多鄉親幾十年來把票投給民進黨，希望民進黨執政能帶來好生活，但越是支持民進黨，日子卻過得越苦。

他透露，這趟傾聽之旅強烈感受到好多台灣人心中有塊烏雲，各行各業「擔心現在，害怕未來」，沒聽到有人說「台灣錢淹腳目」，太多人日子過得非常辛苦。

他質疑，清廉民進黨在哪裡，自從前法務部長陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉，太多台灣人民把票投給民進黨，就是希望能建立起清廉政府。

韓國瑜說，國民黨過去做不好失去政權沒話講，已經得到教訓，但呼籲民進黨支持者，「民進黨不是這些綠軍支持者的爸爸」，不要每次都投票給民進黨，民進黨若做得好，繼續投那沒話講，做得差就請下台。（編輯：洪學廣）1081117